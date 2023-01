Confieriez-vous votre enfant à cette poussette électrique connectée ?

Glüxkind Ella : la poussette 2.0

Mais où ai-je garé ma poussette ?

La société canadienne Glüxkind (enfant chanceux en allemand) fondée en 2020 par Kevin Huang et Anne Hunger disposait d'un stand sur le CES de Las Vegas afin de présenter sa poussette futuriste Ella. Ce modèle embarque deux moteurs électriques permettant. La firme propose également un déplacement autonome (en bêta et uniquement lorsque la poussette est vide) afin de disposer de vos deux bras, tout en offrant la détection d'obstacles grâce à l'intelligence artificielle embarquée. Cette bulle de sécurité à 360°, comme la nomme la firme, alertera les parents d'éventuels dangers sur leur parcours à l'aide de signaux sonores et lumineux.La poussette connectée Glüxkind Ella dispose également d'une application dédiée permettant de mettre en place. Il sera également possible de localiser la poussette sur une carte pour les plus étourdis (ce mode porte le nom plutôt effrayant de Find-My-Baby)., avant de débarquer en Europe l'année prochaine.