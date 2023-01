L'AirTag, un moyen d'obtenir réparation pour un bagage perdu !

Leur bagage s'offre un dernier voyage de 8 000 km...

Cela ne fait pas partie de la stratégie de service d'une compagnie aérienne de s'assurer que le sac prend le moins de détours vers une destination …/… Les AirTags pour moi sont un moyen pour faire reconnaitre la responsabilité de la compagnie aérienne.

C'est aujourd'hui. En effet, un dénommé Paul Kliffer a pu pister un de ses bagages à travers son périple sur un autre continent, le localisant à plus de 8 000 km.La mésaventure -qui date de novembre dernier- vient d'être rendue publique et ne semble. En effet, à cette époque, les deux voyageurs ont constaté que le bagage en question se trouvait toujours à l'aéroport international de Mexico -jusque là rien d'extraordinaire (hormis qu'il ait raté l'avion). Ils déposent alors une demande officielle pour le récupérer.Finalement,, sans pour autant lui fournir d'explication sur la localisation de son bagage, et ce, malgré unede Localiser pour donner l’emplacement de son bagage.A priori, selon John Gradek -chargé de cours à l'Université McGill et coordinateur du programme de gestion de l'aviation- la manutention des bagages ne serait pas vraiment une priorité pour une compagnie aérienne., et ont permis de localiser des bagages perdus par le passé, aussi bien à la Lufthansa que chez United AirLines ou encore chez Corsica AirLines . Et ce n’est pas la première fois qu’une compagnie aérienne se fait prendre de la sorte, malgré les preuves quasi irréfutables.Bref, si vous voyagez souvent ou même occasionnellement, n’hésitez plus à en glisser dans vos valises ! Pas sûr que vous en retrouviez le contenu mais au moins, vous aurez la preuve de la responsabilité et pourrez obtenir des dédommagements.