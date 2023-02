Tesla : la nouvelle Model 3 2023 camouflée et une vidéo impressionnante de l'usine de Berlin !

techno

Même si elle aElon Musk a bel et bien prévu un vrai restylage pour cette année, histoire de relancer les ventes, souvent éclipsées par le Model Y.Si quelques photos ont déjà fuité dans la presse (avec la calandre masquée), un nouveau cliché sorti cette semaine présente, la toile recouvrant un bon quart arrière, jusqu'aux ailes et aux passages de roue., la forme générale de la voiture étant rigoureusement identique, notamment sur les côtés, bien que cette Model 3, presque devenue aussi commune qu'une Twingo, accuse un peu le poids des années -ce n'est rien face à la Model S, qui n'a presque pas bougé d'un iota en 10 ans de carrière !On reste chez Tesla avec, l'usine géante de Berlin !Outres les robots toujours aussi impressionnants (et nombreux) qui s'active autour du châssis et des différents éléments de structure, on y découvre ausside la carrosserie.Il reste évidemment (et heureusement) quelques être humains là au milieu,. Même si la vidéo est assez rapide, elle donne un bon aperçu du cycle de fabrication des Model Y produits à Berlin, du pressage jusqu'à la version finale, prête à être livrée au client.En effet, elle démarre à 44 900€, moins 5000 à 7000€ de bonus, soitEt comme vous l'avez vu dans notre test de la version actuellement sur le marché (ci-dessous), cette version offre! Seules quelques éléments (comme les antibrouillard, la sono haut-de-gamme) manquent à l'appel. Reste qu'en matière d'autonomie, d'efficience et même d'espace à bord, vous ne trouverez pas grand chose de comparable à ce niveau de prix chez la concurrence !