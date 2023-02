Le Tesla Cybertruck se dévoile en version définitive, avec un petit changement (vidéo)

convenables

Le Tesla Cybertruck en vidéo !

• Charge utile de 1500Kg

• Une benne de 2,8m3

• Capacité de remorquage de 6000Kg

• Des suspensions pilotées

• 0 à 60 mph en seulement 2,9 secondes

• et une autonomie allant jusqu'à 800 Km

avant de venir toucher le territoire européen. Musk n'a jamais confirmé (ni infirmé) l'arrivée sur le Vieux Continent, mais ses dimensions ne sont pas spécialement adaptée à nos routes. Il fut même évoqué un temps,pour les rendre pluschez nous. En tout cas, il était bel et bien possible de le commander depuis le site français Dans une nouvelle vidéo , on aperçoitComme l'on noté certains internautes,Et oui, de bons gros rétros à l'ancienne ! Musk avant pourtant affirmé que le Cybertruck utiliserait des rétro-caméras. Mais le CEO (toujours prompt à réagir sur Twitter) a confirmé qu'il seraet assez facilement par les clients. Voilà une possibilité que certains auraient bien aimé chez Audi , dont les écrans ne sont finalement pas si ergonomiques.Si vous n'avez pas suivi, voiciEst-ce que cette machine du diable pourraLe modèle de Ford est déjà produit et se vend comme des petits pains au pays de l'oncle Sam. Tesla ne devrait d'ailleurs pas fournir son 4x4 avant 2024 en quantité, le temps que les chaînes de production se mettent en place.