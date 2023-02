Tesla : le Model 2 camouflé, un Magic Dock aux USA, la Model 3 2023 de sortie et Cybertruck Offroad

journée des investisseurs

Tesla Model 2 : fake ou pas fake ?

mulet

Tesla Model 3 2023 encore en vadrouille

Des "Magic Dock" aux USA

Le Cybertruck en off-road... ou presque

Offroad

et nouveautés pour ce cher Elon Musk, qui compte bien ne pas laisser souffler ses concurrents bien longtemps :... et peut-être quelques surprises !, même si beaucoup estiment qu'il s'agit d'un faux. Il faut dire que ce bolide repéré para de quoi laisser perplexe :Repéré sur les routes chinoises, l. En revanche, la partie arrière rappelle clairement une Mazda CX-30, de quoi se montrer un peu suspicieux quant à l'authenticité de la chose :Reste que, dans tous les cas, on a bien du mal à imaginer la finalité d'un fake de ce type, même pour la beauté du buzz :, tantôt en roulant, tantôt sur un plateau. Il semble que des tests sur route soient effectivement en cours, mais beaucoup doutent de la véracité de l'information : Tesla n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser un vrai camouflage pour ses prototypes.Mais dans quel but ? On aura sans doute un début de réponse d'ici quelques jours... ou pas ! Reste qu'uneou même carrément inadapté à leur quotidien.Et justement,, plus grossier cette fois :, laissant entrevoir des modifications esthétiques assez notables, histoire de relancer un peu l'attrait des clients dont certains estiment que le look est devenu presque trop commun.Au vu de ces clichés, il ne faut cependant, mais rien de vraiment tranchant face à la version sortie en 2019 en Europe. Elon Musk devrait également nous en dire plus d'ici une semaine.Le connecteur propriétaire des véhicules d'Elon Musk nécessite en effet un adaptateur (vendu moins de 200$) pour venir utiliser le reste du réseau.Mais l'inverse est également vrai sur les bornes du groupe : si Tesla se décide à ouvrir ses SuperChargers à la concurrence, il faudra changer les connecteurs ! C'est ce qui se passe sur certaines bornes américaines, qui proposent apparemment des Magic Dock, à savoir un double connecteur capable de proposer du CCS (un peu comme en Europe sur les anciens SuperChargers)., un gros 4x4 concurrent déjà évoqué ici à de maintes reprises, notamment car Tim Cook y a été aperçu à son volant dernièrement. On critique souvent l'Europe, mais l'imposition du connecteur CCS à toutes les voitures électrique a quand-même été une belle idée, qui évite toutes ces problématiques d'adaptateur en tout genre.En réalité, il semble que les ingénieurs effectuentdevant les nouveaux centres d'essai de Tesla à Palo Alto.