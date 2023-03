La moto électrique LiveWire One (Harley-Davidson) arrive en Europe à 25 290 € !

235Km d'autonomie... en ville

Plus rapide qu'une Tesla !

Une moto connectée

100€ la précommande

-même si le prix reste élevé. Pour ceux qui souhaitent une version plus abordable, il faudra attendre la S2 Del Mar, qui devrait coûter autour de 15 000€ -mais quand ?En parcours mixte, vous pouvez tabler sur 150Km et sur autoroute, ce serait une grosse centaine maximum.Mais pour une moto, cela reste tout à fait dans la norme. Par ailleurs, avec(1H pour une charge complète), ce qui permet d'envisager de longs trajets, moyennant les pauses habituelles, pas forcément désagréables pour les habitués de deux-roues.Sur unepour la charger entièrement -une nuit complète, disons., vous savez déjà à quel point cette moto est robuste ! Les deux compères ont quand-même réussi à remonter l'Amérique du Sud en parcourant 13 000 miles sur 100 jours, en traversant 13 pays, tout en contribuant à son développement -il s'agissait de prototypes.Côté performance, la LiveWire One offre 113NM de couple pour une puissance de 100CV, ce qui permet d'abattre-plus vite qu'une Tesla Model 3 Performance.Avec son cadre tout en aluminium coulé et sa batterie placée idéalement au centre de l'engin, il offre un centre de gravité très bas, rendant la moto particulièrement agile. Harley a équipé la bête d'uneCôté sécurité, elle embarque un système de(C-TCS) conçu pour empêcher la rotation excessive de la roue arrière lors de l’accélération en courbe.La LiveWire ONE proposeA distance, l'app permet aussi deEt oui, la LiveWire a de la 4G intégrée !Elle embarque même, radio, GPS, média (via le téléphone) et un port USB C.entre NIMBUS GRAY, NIGHTFALL BLUE et LIQUID BLACK.