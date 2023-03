Vous achetez une Tesla ? Comment gagner des charges gratuites et des goodies via le parrainage

points

kilomètres

Des "points" convertibles en charge gratuite

- 10 000 crédits pour le parrain, 5 000 au filleul (avant le 31 mars)

- 2 000 crédits pour le parrain, 100 au filleul (après le 31 mars)

plus

• 500 km pour 500 crédits

• 5000 km pour 5000 crédits

• en objet pour la boutique

La Model 3 dès 37 290€... jusqu'à quand ?

problème

Nos tests des Model 3 et Model Y

Si vous avez une Tesla, ou que, vous pouvez en effet utiliser un lien d'une personne que vous connaissez comme le notre ) et bénéficier dequi vous donneront au choix,du constructeur. Jusqu'à présent, Tesla proposait desvalables sur les SuperChargers, dont le nombre était fluctuant suivant les périodes.Concrètement, l'offre, surtout pour le filleul. En effet, pour tout achat d'un véhicule, Tesla offre :Ensuite, il faudra. En France, voici les tarifs :Par exemple,, une galerie de toit 8500 crédits, des vêtements entre 500 et 1500 crédits etc.Mais ces prix pourraient aussi augmenter, comme ce fut le cas l'an passé.En effet, le constructeur propose des Model 3 dès 37 290€ (bonus déduit) , des Model Y dès 39 170€ (bonus déduit) , bref, de sacrées affaire sur des voitures proposées autour de 50 000€ il y a encore quelques mois !, y compris face au haut de gamme allemand, qui peine à se démarquer de l'américain, surtout sur le plan électrique et multimédia. On l'a d'ailleurs vu dans notre essai de l'ID.5 GTX ce week-end , la voiture offre quasiment 100KM d'autonomie en moins à batterie équivalente d'un Model Y !