Les employés de Tesla espionnent-t-ils les ébats de leurs clients via les caméras intégrées ?

punir

Si j'ai besoin d'une baby-sitter, j'en embauche une !

Des employés de Tesla peu scrupuleux ?

mèmes

percuté un enfant à vélo

Un usage lié d'abord à la sécurité et à l'IA

écoutent

dash-cam

Ce que dit Tesla

La caméra habitacle peut déterminer si l'attention du conducteur baisse et émettre des alertes sonores pour l'aider à garder les yeux sur la route lorsque l'Autopilot est engagé.



Par défaut, les images et les vidéos de la caméra restent dans le véhicule ; elles ne sont transmises à personne, y compris à Tesla, sauf si le partage des données est activé. Si vous activez le partage des données et qu'un événement de sécurité critique (p. ex. une collision) se produit, votre Model 3 partage les courtes séquences vidéo prises par la caméra habitacle avec Tesla afin de faciliter le développement de fonctionnalités de sécurité et l'amélioration continue des fonctions qui dépendent de la caméra habitacle. Les données peuvent également être partagées si des diagnostics sont nécessaires sur la fonctionnalité de la caméra habitacle. La caméra habitacle n'exécute aucune reconnaissance faciale ou autre méthode de vérification de l'identité. Pour protéger votre vie privée, les données de la caméra habitacle ne sont pas associées au numéro d'identification de votre véhicule.



Pour définir vos préférences de partage des données, appuyez sur Contrôles > Logiciel > Partage des données > Autoriser analyse données Caméra habitacle. Vous pouvez à tout moment modifier les paramètres relatifs au partage des données.

Revers de la médaille,. Dans cet article , on s'était d'ailleurs plaints de voir que la caméra située dans l'habitacle d'une Tesla Model 3-grattez-vous le nez et vous serez obligé de redémarrer la voiture pour activer la conduite semi-autonome !peut-on lire dans certains commentaires sur les réseaux sociaux.Dans un article du très sérieux Forbes , on apprend-parfois nus, parfois de leurs enfants, et même des infos relative à leur domicile. Rappelons que les Tesla possèdent des caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, mais d'autres marques également (BMW pour ne pas les citer).avec par exemple, des panneaux de signalisation amusants, tandis que d'autres affichaient des accidents de voiture et des disputes au volant, y compris une vidéo d'une Tesla qui a, mais la source ne dit pas si les pratiques ont cessé pour autant. Cependant, les vidéo auraient largement circulé en interne, avec des centaines de personnes impliquées, au moins dans le visionnage de ces images.de reconnaissance automatique de la voiture. A l'image des sous-traitants d'Apple qui vos appels à Siri , ces personnes ont donc potentiellement accès à des images privées ou relatifs à votre vie quotidienne, dans le but de proposer un meilleur service ad-hoc.En Suisse par exemple, l'accès aux caméras en direct de la voiture depuis l'application mobile n'est pas disponible, alors que la fonction est bien active en France -filmer la rue en direct n'est pas toujours autorisé suivant les régions.Rappelons à juste titre que. Aux USA comme en Europe, ces dispositifs ont aussi permis d'arrêter quantités de malfrats, mais aussi de trancher de nombreux litiges relatifs aux assurances. Elles sont également, qui permet d'avoir une représentation 3D de la scène et d'adapter le comportement de la voiture.Sur ses pages de support,de ses véhicules :Il est donc. De notre côté, nous avons appliqué une petite pastille sur la caméra intérieure... qui a le mérite de ne laisser aucun doute.