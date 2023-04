Une photo de la nouvelle Tesla Model 3 ? Avec de nouveaux écrans ?

Un peu moins de Porsche, un peu plus de Corvette

Des écrans supplémentaires ?

Une présentation imminente ?

quand

Cette fois, il semble que le cliché volé soit bel et bien réel ! En effet, on y voit, plus anguleuse aussi :Fake ou pas, cela ressemble aussi beaucoup aux images du dernier Tesla Roadster, qui n’en finit plus d’être repoussé !clament certains commentaires… pour ma part, j’aime assez, la Model 3 devient presque trop commune et manque un peu d’agressivité !Si les plus observateurs auront remarqué, il est possible qu’il s’agisse simplement de l’entrée de gamme qui en est dépourvu. En revanche, toujours, du moins de façon visible -alors même que Tesla Vision n’en finit plus de susciter les critiques. Dernier détail étonnant :laissent entrevoir une sortie sans camouflage, ce qui serait assez étrange avant la présentation officielle.Autre détail marquant, il semble queOn dirait que le moniteur central est orienté vers le conducteur ou peut-être pivotable, ce qui serait un vrai plus !On notera aussi, suggérant un hypothétique écran secondaire pour l’instrumentation… là où beaucoup auraient sans doute préféré un affichage tête haute !S’il est probable qu’Elon Musk accorde une Keynote pleine et entière à sa nouvelle star du segment,Le Project Highland (nom de code de la seconde génération de Model 3). Une présentation pendant la prochaine conférence des actionnaires semble peu probable, je verrais plutôt une petite Keynote courant juin !