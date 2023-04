Baisse de prix chez Tesla : Model 3 dès 36990€, Model Y dès 39990€ et nouveaux centres en France

Model 3 dès 36990€, couleurs dans le bonus !



• La Model Y démarre à • La Model 3 démarre à 36 990€ (bonus déduit)• La Model Y démarre à 39 990€ (bonus déduit)

Par ici notre test de la Tesla Model 3 2022/2023 60kWh !

Model Y dès 39 990€ !

2000Km en Model Y 2022 (Road Trip)

De nouveaux Service Centre en France

• Tours

• Clermont-Ferrand

• Perpignan

• Lyon-Saint-Priest

• Dijon

Il n’est pas nécessaire de se déplacer dans un Centre de la marque pour bénéficier d’une maintenance. Tesla peut réaliser près de 80% des opérations d’entretien sur le lieu de préférence du propriétaire, via son équipe Service Mobile. Celle-ci continue de se renforcer parallèlement au déploiement du réseau de Centres Tesla et compte à ce jour près d’une trentaine de techniciens sillonnant les routes de France. Avec un temps moyen d’intervention inférieur à 30 minutes, l’opération peut être réalisée avec une grande agilité, pendant un RDV professionnel ou une session dans son club de sport favoris par exemple. De quoi profiter au maximum de son véhicule, sans disruption.

Ce matin,, la Model 3 n'a jamais été aussi accessible si l'on fait fi du bonus. Et avec ce dernier, la berline propulsion passe mêmeVoici donc les nouveaux tarifs :Mieux, il est mêmeVous pouvez même vous offrir de belles jantes et un crochet d'attelage tout en restant sous les 46 000€ !Si vous préférez. Tant qu'à faire, pourquoi pas une performance ? A 63 990€, elle est moins chère que toutes les thermiques équivalentes !Evidemment,, surtout si les nouveautés sont nombreuses -comme un nouvel écran, nouvel OS et un combiné d'instrumentation par exemple. Mais les tarifs pourraient aussi augmenter d'ici là...(prix de base), soit moins de 40 000€ avec le bonus !Et pour les grands voyageurs,, c'est plus de 10 000€ de moins qu'il y a quelques mois ! Le modèle Performance passe même sous les 60 000€, du jamais vu !A noter que, même si ces modèles dépassent encore les 100 000€.Cette année, le constructeur va en effetdans l'hexagone, à savoir :Dévoilé le mardi 11 avril dans la cité blanche et bleue,, dont un bâtiment de plus de 1 600m2. Un autre site ouvrira ses portes dans les prochaines semaines à. Il sera rejoint plus tard cette année par les, second site de la marque dans l’agglomération lyonnaise, en complément du Centre de Lyon-Dardilly ouvert depuis 2017.L’ensemble de ces sites accueilleront les équipes commerciales et après-vente de Tesla. Avec ces 5 nouvelles ouvertures, Tesla disposera d’un réseau français composé de 24. En pratique, 85% de la population métropolitaine se trouve à moins de 90 minutes de route d’un Centre Tesla, dixit le constructeur.