La batterie Jackery Explorer 3000 Pro veut concurrencer l'Ecoflow Delta Pro ! + code promo

Jackery Explorer 3000 Pro : 3kWh et 3000W

De nombreuses prises 230V, USB, solaire...

• 3x prises secteur (Max de 230V~ 50Hz 13A)

(Max de 3000W, pic de surtension de 6000W)

• 2x Sortie USB-C :

(Max de 100W, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A)

• 2x Sortie USB-A :

(Charge rapide 3,0, Max de 18W, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A)

• Port allume-cigare : 12V,10A Max

• Entrée CA : 230V, 50Hz, Max de 10A

• Entrée CC : 2 ports DC de 8mm : 11-17,5V (tension de fonctionnement)⎓ Max 8A, Double à Max de 8A ; 17,5-60V (tension de fonctionnement)⎓12A, Double à Max de 24A/1400W

30 % plus léger et plus petit que les produits habituels possédant la même capacité.

Une application, enfin !

• l'état de charge actuel,

• la puissance d'entrée et de sortie

• les ports actifs

• la vitesse de charge

• la durée d'activation de l'écran LCD

Il ne s'agit (a priori) pas d'une batterie LFP mais Lithium-Ion classique, cependant,-ce qui reste tout à fait dans les clous., et surtout, de la restituer à une-de quoi alimenter tous les appareils qui se branchent sur le secteur !Comme on l'avait vu(perceuses, aspirateurs), objets du quotidien (machine à café, chauffage, sèche-cheveux...) et bien-sûr d'alimenter des drones, caméras et ordinateurs, pour tous les professionnels qui ont besoin de puissance et de mobilité.A noter que l'on avaitet les panneaux solaires de 200Wc (6 en tout). En fait, avec une telle capacité et de la charge solaire, il devient possible d'être relativement autonome, y compris avec des produits plutôt gourmands en puissance -Comme son homologue 2000 Pro, cette 3000 Pro offre, à savoir :Il est donc possible de la(maximum 1200Wc en 3-4H) ou via la prise allume-cigare, en 35H (sic).Enfin, la batterie ne fait que 30 dB, offre des dimensions contenues (47,3 x 35,9 x 37,3 cm) et un poids de 29 kg,clame le constructeur.A noter qu'unepermettront de la transporter facilement.Au menu de l'app, on pourrait régler :. Des offres groupées sont également disponibles, comme le générateur solaire 3000 Pro 400 W avec deux panneaux solaires SolarSaga 200 pour 4 499 euros, ou avec quatre SolarSaga 200 pour 5 699 euros.Jackery offre unesur ces deux produits. De plus, tous les clients qui précommanderont l'Explorer 3000 Pro ou le générateur solaire 3000 Pro de Jackery sur la boutique en ligne Jackery, entre le 17 et le 19 avril,