Une Tesla Model 3 incroyable (Grande Autonomie Propulsion) mais pas pour tout le monde !

La Model 3 n'a jamais été aussi abordable

, avec une batterie de 2022 mais un moteur de 2021 -plus puissant. Vendue seulement quelques mois, elle est aujourd'hui très recherchée pour ses qualités dynamiques et son autonomie.Aujourd'hui, Tesla ne commercialise officiellement queBizarrement, il n'est pas possible. Comme chez Apple, on appelle ça de la segmentation de gamme : les grands écrans sont par exemple réservés aux Mac/iPhone les plus puissants -sauf depuis l'arrivée de l'iPhone 14 Plus !Or depuis quelques jours, unea fait son apparition mais absente du configurateur :elle fait mieux que... que toute les Tesla du marché, dépassant même les 619Km de la Model 3 82kWh que l'on avait testée en 2021 (et qui a quitté le catalogue depuis).En réalité,, mais il n'est pas resté très longtemps au catalogue et proposait une batterie légèrement plus petite. Là encore, cette déclinaison reste très recherchée, car le rapport prix/autonomie reste supérieur à une Tesla Propulsion classique.Mieux,, car placé en dessous des 47 000€ ! Imaginez une Model 3 moins chère et avec plus d'autonomie que la version..., c'est à dire, via une commande d'entreprise . Pour l'heure, Tesla ne semble pas vouloir offrir un tel modèle au grand public. Mais si vous êtes indépendant ou avez une micro-entreprise, PME etc., n'hésitez pas à contacter votre conseiller Tesla !Il s'agit de laaffichant 510 km que nous avons testée à sa sortie, il y a tout juste un an :