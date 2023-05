Tesla se moque de ses concurrents, augmente ses prix, et 3 Roadster sous blister

Même la petite MG4 a du mal à descendre sous les 23kWh/100Km sur autoroute en été... contre moins de 17/18kWh/100 sur une grosse Tesla

Par exemple,, et les Audi-Etron dépassent allègrement les 30kWh/100km sur autoroute. En face, Tesla n'affiche que très rarement plus de 20kWh/100Km, même à 130Km/h ! En été, on tourne plutôt autour de 16 ou 17 sur une Model 3, voire 18 ou 19 avec le Model Y. Les écarts sont tels que l'on se demande parfois ce que fiche la concurrence... à moins qu'Elon Musk soit un vrai sorcier de l'efficience ! La réponse est d'ailleurs complexe :, qui sont d'ailleurs conçus en interne. Il faut aussi prendre en compte l'aérodynamique de la voiture, bien meilleure sur un Model Y que sur on gros Audi E-Tron.Si certains nous reprochent parfois de forcer le trait lorsqu'il s'agit de, il faut pourtant reconnaitre que la marque américaine reste la référence en matière de consommation. Elon Musk l'a bien compris, en affichant un tableau comparatif des consommation des principaux concurrents du Model Y :Comme vous pouvez le voir,et presque deux fois moins qu'une Audi E-Tron ! L'air de rien, ces kilowattheuresse traduisent par des coûts supplémentaires, des temps de charge rallongés pour parcourir une distance équivalente, et pénalise en fait toute la filière.Et cela pourrait encore augmenter, et peut-être même dépasser le seuil des 47 000€ pour l'éligibilité du bonus -qui est d'ailleurs remis en question pour les véhicules non-européens. D'ailleurs, cette petite augmentation empêche la prise de certaines options, comme la peinture, les jantes etc.Les prix de l'ensemble des modèles ont déjà réaugmenté en Chine et aux USA ces derniers jours. Beaucoup l'ont bien compris, etLes voitures avaient été commandées en 2010 mais jamais livrées à l'acheteur, qui s'était rétracté.Problème,. D'après Gruber Motors, chargé de la vente, il se pourrait même que les accumulateurs soient totalementet nécessitent un changement complet.Au delà de l'usage, et pour avoir discuté plusieurs fois avec des propriétaires: les bornes rapides compatibles sont quasi inexistantes en Europe et leur autonomie est assez moyenne, tout comme les performances, comparées à n'importe quelle berline électrique actuelle.