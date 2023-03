La Tesla Model 2 arrivera-t-elle avant la Fisker Pear ? (Objectif, moins de 30 000€)

propre

La MG4, seule compacte électrique vraiment abordable, dès 22.990 € TTC

La Tesla Model 2 présentée ce soir ?

La Fisker Pear dès 2024

Fisker Pear

La Cupra Born lire notre test de la version 77kWh ) démarre à 44 500 € et sa cousine l'ID.3 à 46 750€, ce qui reste le prix d'un gros SUV thermique.. Finalement, il n'y a bien que les chinois qui parviennent à casser un peu les prix, comme la MG4 ou le Smart #1 (Geely/Mercedes), qui offrent quasiment toutes les options pour 10 000 à 15 000€ de moins, même si leur autonomie peine à dépasser les 250Km sur autoroute (450 WLTP).Basée sur une nouvelle plateforme, elle serait seulement, si l'on en croit l'institut de l'analyste Pierre Ferragu ! On parle d'un tarif autour de 25 000$ HT, soit un peu moins de 30 000€ hors bonus.Un croquis extrait d'une vidéo officielle de Tesla semble d'ailleurs afficher les courbes d'un petit SUV familial, aux allures rondouillardes.pour offrir au moins 450Km d'autonomie -50kWh, c'est ce qu'on a dans une Zoé ou une 208, qui n'affichent pas plus de 400Km WLTP.La poire (et non la Pomme) a été à nouveau évoquée lors des résultats financiers du constructeur cette semaine.elle se positionnerait face à la Megane E-Tech, ou encore la Smart #1, ces petits SUV familiaux qui ont la cote actuellement mais dont l'autonomie est encore assez moyenne.Sur ces nouveaux clichés, on distingues(non présents sur la version camouflée, découverte ci-dessus l'an dernier), ou encore des poignées affleurantes.. D'ailleurs, Henry Fisker semble avoir du mal à tenir ses délais : l'Ocean n'a toujours pas été livré à un seul client alors qu'une soixantaine de voitures seulement auraient été produites.