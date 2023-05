VE : une collab Fisker-Apple ? Electra dans CarPlay, batterie BYD chez Tesla et BMW i4 xDrive40

Un partenariat Apple/Fisker ?

Les acheteurs ne sont plus fidèles à leurs marques traditionnelles. Cela change tout. Si nous collaborons avec quelqu'un, ça permet d'évoluer plus rapidement... cela peut être avec des fournisseurs, d'autres constructeurs automobiles, des entreprises technologiques - nous explorons toutes ces pistes

Electra disponible dans CarPlay

L’association CarPlay et Autocharge permet de démocratiser l’expérience de recharge la plus fluide du marché. On peut ainsi réserver sa borne et être guidé jusqu’à sa place directement depuis l’écran de sa voiture, puis brancher le connecteur pour avoir une recharge et un paiement entièrement automatiques.

Les super-batteries BYD de Tesla

blade

Une BMW i4 xDrive 40

- i4 eDrive35 (Propulsion 286CV 478Km WLTP)

- i4 eDrive40 (Propulsion 340CV 584Km WLTP)

- i4 M50 (4x4 544CV 512 Km WLTP)

• La grosse batterie de 80.7 kWh (net) de l'eDrive 40

• Une puissance de 396 CV et 443nm de couple

• Un 0 à 100Km/h sous les 5 secondes

• Une charge rapide à 205 kW

• Une autonomie autour de ~550 Km WLTP (307 miles avec le cyle américain, plus pessimiste

a déclaré le directeur et fondateur de l'entreprise à Munich, durant une conférence de presse. On ne sait pas si des discussions sont en cours ou s'il s'agit d'un appel à l'aide, mais le message n'est pas passé inaperçu dans la presse., l'objectif de production annuelle de 120 000 unités semble encore lointain. La Pear, vendue autour de 30 000€, sera présentée cet été et assemblée à Foxconn dans l'Ohio -voilà peut-être un indice quant au futur partenaire technologique, proche d'Apple. Après avoir raté le rachat de Tesla,mais Tim Cook semble plutôt regarder du côté de la VR que de l'automobile ces dernières années..L'info nous avait échappée, mais l'app Electra - Stations de recharge made in France et sortie il y a quelques semaines offre effectivement la compatibilité avec le système embarqué d'Apple. Mieux, le programme embarque la fameuse fonction Autocharge permettant de. Nous ne l'avons pas encore testée, mais il parait que cela fonctionne vraiment bien, comme chez Tesla !En effet, l'équipementier et constructeur chinois. Mais l'information intéressante se trouve du côté des temps de recharge, qui seraient significativement meilleurs qu'avec les batteries CATL LFP, qui équipaient jusque là les Model Y berlinois :Comme vous pouvez le voir,. Ces batteries(différentes des versions cylindriques utilisées jusque là) présentent apparemment un meilleur rendement énergétique, que ce pour la densité énergétique ou le système de refroidissement. Précisons qu'il n'est pas possible de savoir quel modèle de batterie équipe votre Tesla simplement.Après l'arrivée de l'eDrive35 il y a quelques mois pour concurrencer la Model 3, voilà que BMW devrait offriravec :Enfin,. Ce dernier disposera d'une nouvelle page de démarrage, réduira le nombre de sous-menus, avec des widgets plus ergonomiquqes situés sur le côté de l'écran.