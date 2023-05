On Refait la F1 : Rififi chez Alpine !

La rumeur évoque un certain Eric Boullier, notre team principal, est-il candidat ? On lui posera la question ! Retour également sur l’époustouflante victoire de Verstappen à Miami ? Perez est-il définitivement KO ? Comment expliquer l’inconsistance de Ferrari et de Mercedes ? Enfin, pour ou contre le show à l'américaine en marge de ce grand prix ? Débats !

Il faut dire que cette bande de potes se réunissait déjà dans les couloirs du Village by CA pour refaire les courses, et avec unet enfin McLaren Racing... et plus récemment, directeur général du Grand Prix de France12, ils se sont dits qu'il y avait matière à faire un pilote (sans jeu de mot !) et le résultat est vraiment plaisant à regarder.Rififi chez Alpine ! Laurent Rossi,. Le patron Otmar Szafnauer, est-il sur la sellette ? Qui pour le remplacer ?