Santé physique : Apple améliore son app Exercices

Refonte globale de l'application Exercices sur l'Apple Watch

A fond sur la petite reine !

comme des capteurs de puissance, de vitesse et de cadence, ce qui alimente de tout nouveaux indicateurs, tels que la puissance à vélo (watts) et la cadence à vélo (RPM), mais aussi d’autres Vues de l’exercice, notamment les Zones de puissance

Et les autres activités ?

Exercices et Fitness+

Pile

Stack

Sur l'Apple Watch,! D'un point de vue design, chaque écran a été repensé pour une vision globale de son activité physique, mais aussi de ses constantes principales. L'interface est beaucoup plus lisible.On notera la, ce qui était impossible jusqu'à présent. Il fallait nécessairement arrêter un exercice pour en commencer un autre. En revanche,, le geste est le même que celui pour prendre une capture d'écran (du coup quand vous en prenez une, vous mettez une séance en pause ou au contraire vous la relancer).En 2023, Apple mise tout sur le vélo.. En outre, watchOS 10 donne une toute autre dimension avec un nouvel ensemble de données, de vues et d’expériences avancées.Désormais, l’Apple Watch peut se connecter automatiquement à des accessoires de vélo Bluetooth,. L'Apple Watch peut ainsi afficher le Seuil fonctionnel de puissance (FTP), à savoir le plus haut niveau d’intensité qu’un cycliste peut théoriquement maintenir pendant une heure. À partir de ce FTP, votre montre pourra calculer desPour la randonnée,: le point de repère de la dernière connexion cellulaire qui estime le dernier endroit bénéficiant d’une réception cellulaire.Désormais on accède à une répartition par thème. Sur l'écran de rappel des activités du jour, si une session a généré un trophée, une icône va apparaître juste à côté !Sur l'iPhone et l'iPad, l'app Exercices devient Forme et abrite également le service Fitness+ et se dote de deux nouvelles options. Il sera bientôt possible de se, en choisissant certains exercices, histoire de se faire sa propre routine et de ne plus galérer dans les menus ou les choix ! Parmi les options, il est possible de choisir les jours de la semaine, la durée totale par jour (10, 20, 30, 45, 60 ou 90 minutes), la durée du programme (2, 4, 6 ou 8 semaines). Ou encore d'indiquer ou pas,Sur la page d'accueil de Fitness+, on trouve en haut à droite une nouvelle icône (un rectangle surmonté de quelques lignes), qui permetLa fonction(ouen VO) permet, et ce, sans aucune interruption. Lespeuvent être enregistrées dans la bibliothèque utilisateur afin d'être réutilisés à l'avenir. On notera également quelques modifications au niveau de l'interface,s'affiche désormais quand on met un exercice en pause !