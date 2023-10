Que va faire Elon Musk avec le Dojo, le supercalculateur de Tesla ?

Améliorer les tesla

Image @Karpathy/Tesla

ET le cloud !

Mais il n'est pas question de regarder de plus près ce projet -qui devrait coûter environ. En effet, en as du camouflage, Elon Musk a lancé la construction d'un bâtiment aux allures de bunker.Dojo devrait permettre de. Pour cela, il faudra remplir toutes les conditions nécessaires.Pour rappel, le niveau 5 est le plus haut dans la gradation :Ce dernier peut s’adonner à d’autres activités comme lire ou regarder un film par exemple. Il n'a pas besoin d'intervenir et la voiture fait le reste (elle gère la navigation, le trafic, l’environnement et la signalisation, etc...).. Elon Musk espère concurrencer Amazon Web Services (AWS), dans les services de cloud computing, aussi bien pour des offres à destination des entreprises que des particuliers (ça tombe bien Amazon cherche à la taquiner sur le terrain de l'internet par satellites ). D'ailleurs, les ingénieurs Tesla travaillent depuis deux ans sur le développement de ses propres puces GPU boostées à l’IA.Morgan Stanley a d'ailleurs relevé en septembre son objectif de prix, pour une action Tesla, de 60 % sur 12 mois, soit 400 dollars, ce qui augmenterait la valeur de l'entreprise bien au-dessus de la capitalisation boursière des 1 000 milliards de dollars.Cette amélioration des efforts de supercalcul de Tesla pourrait éventuellement permettre au PDG de Tesla, Elon Musk, de rivaliser dans une autre verticale : l'informatique en nuage.