Huawei accélère sa conquête de l'industrie automobile

Une nouvelle offensive

En effet, ce dernier vient de créer, le plus ancien fabricant de voitures de Chine (2,34 millions de véhicules produites l'an dernier). Dédiée aux systèmes intelligents automobiles, celle-ci sera détenue respectivement à 60 % et 40 % par les deux firmes.. Rappelons que le groupe a déjà conclu des partenariats pour des équipements automobiles via sa filiale. Ses logiciels et composants lui permettent notamment d’augmenter les performances des batteries ou de travailler sur les véhicules autonomes.Ce n’est pas le premier accord entre le groupe de Shenzhen et Changan.. Le rôle de Huawei portait déjà sur les systèmes intelligents.Rappelons que(même s'il sous-traite la production des voitures au groupe Seres). Le lancement de son dernier SUV a généré 100 000 commandes depuis le 12 septembre, ce qui constitue l’un des meilleurs démarrages réalisés en Chine.