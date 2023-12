Invoxia dévoile son tout nouveau Tracker GPS Pro, encore plus précis

Un changement de réseau !

● Dimension s: 105 x 27 x 9,5 mm

● Poids : 30g

● Alimentation : batterie lithium-ion 300 mAh, 3,7V-1,11 Wh

● Batterie rechargeable par micro-USB (non remplaçable)

● Positionnement : WPS (système de positionnement Wi-Fi), GPS

● Connectivité : BT4.0 (BLE), LTE-M

● Certification : CE, FCC, UN38,3

● Protection IP67 avec une pochette Invoxia

● Plage de température de fonctionnement : 0°C à 40°C

● Abonnement à partir de 4,99 € par mois

Le Tracker GPS Pro -boosté à l’IA- se veut ultra-performant, assurant une couverture internationale, et ce,! En effet, il dispose, puisqu’il va exploiter la connectivité 4G grâce à la technologie LTE-M. En combinant Bluetooth, WPS (Wi-Fi) et GPS, la géolocalisation est donc mieux gérée pour trouverNotons que, qui pouvait atteindre près de 6 mois. En effet, le Pet Tracker utilise les réseaux LoRa ou Sigfox qui lui permet d’être plus autonome et efficace que les autres traceurs GPS. L’an dernier SigFox -ex firme toulousaine- a été racheté par une entreprise singapourienne, et on peut se demander si ce changement n’est pas en lien.Pour rappel, il s’agit de. Cette connexion est rendue possible grâce à la technologie radio(UNB) -différente de celle de l’AirTag (Ultra Wide Band - UWB). Peu énergivore, elle utilise des bandes de fréquence libre de droit disponible pour le monde entier, comme les bandes ISM (Bande industrielle, scientifique et médicale).Les fonctionnalités clés incluent toujours(le tracker est suffisamment petit pour se glisser discrètement dans votre véhicule), mais aussi des. Pour rappel, cette fonctionnalité permet de définirvous permettant d’être averti uniquement si l’objet suivi sort de ces dernières.Bien évidemment, on trouve des alertes contre le vol et l'inclinaison en cas de mouvements suspects, mais aussi unet unepour localiser plus facilement ses biens.