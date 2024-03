Ronds-points difficiles, virages dangereux, limitations, VE ! Les dernières nouveautés de Waze !

De nombreuses fonctions dédiées à la sécurité !

Des nouveautés pour se garer ou se rendre dans des lieux familiers!

Ainsi, Waze a l’ambition d’aider les utilisateurs à se déplacer plus facilement et avec toujours plus de sécurité. Les six évolutions du jour permettent de, d'afficher lescomme les nids-de-poule, ou encore d'afficherCertains conducteurs devraient être ravis de la fonctionpour mieux s'engager sur les ronds-points difficiles. Toujours avec l'aide des membres de la communauté Waze, il sera plus aisé pour savoir quand entrer, quelle voie choisir et où sortir pour ne pas vous perdre en suivant votre parcours.Du côté de la sécurité, on va pouvoir être prévenu. Le but est là encore de garantir la sécurité de tous, autant celle du conducteur que celle des premiers intervenants. Elle est désormais disponible pour tous les conducteurs aux États-Unis, au Canada, au Mexique et, et d'autres pays seront bientôt disponibles.. Ainsi, plutôt que de simplement informer si vous dépassez la limite autorisée lors de votre déplacement, Waze va envoyer des alertes lorsqu’on se rapproche d’une zone où la vitesse limite est plus basse. Cela permettra de ralentir et d'adapter sa conduite en conséquence.Enfin,Ces alertes sont désormais déployées ce mois-ci à l'échelle mondiale pour tous les utilisateurs d'Android et iOS.puisque l’on va pouvoir recevoir des informations utiles sur les parkings, notamment leur coût, s'ils sont couverts ou accessibles aux fauteuils roulants, s'il existe des options de voiturier etIl va même être possible de réserver sa place de parking directement depuis l'application Waze pour gagner du temps. Cette option sera déployée dans les semaines à venir sur Android et iOS pour plus de 30 000 parkings aux États-Unis et au Canada, y compris dans les grandes villes comme New York, Chicago et Montréal.L’affichage de ces informations sur nos itinéraires habituels sera donc intégré avec des images informations utiles tels que le trafic en temps réel et ses répercussions sur un éventuel retard.