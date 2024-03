Les traqueurs d'Invoxia sont à prix réduits !

Le Tracker GPS CLASSIC Invoxia

Le Mini Tracker Invoxia

L’Invoxia Bike tracker

Les trackers d'Invoxia sont unepar rapport à l'AirTag, car plus précis dans leur système de localisation et utilisant -tout du moins pour ces trois produit- le réseau LoRA (pour Long Range) et Sigfox. Pour rappel, il s’agit de technologie de communication radio bas débit, longue portée, dans la bande de fréquences libres de respectivement 868mHz/915mHz.Ainsi, lepeut être utilisé avec un véhicule, une personne (avec son consentement bien évidemment). Il dispose d'une autonomie allant. Pour le recharger, rien de plus simple, il suffira de le brancher via le cable fourni.Il estau réseau bas débit LoRa. Aucun frais supplémentaire ni carte SIM n’est requise pour fonctionner. A partir de la 4e année, il vous en coûtera 24,95€ par an.Il est de plus possible de définir des zones virtuelles et d'être alerté lorsque son bien entre et/ou sort de cette zone.Là encore,! Notons que par sa taille, son autonomie est moindre et durera jusqu’à 3 mois selon votre usage (câble pour charger fourni). Là encore, il est possible d’utiliser l’application Invoxia.Très utile également,. De par son design celui-ci peut se fixer aisément au cadre et avec sa certification IP67, il saura résister aux intempéries.Doté d'un revêtement réfléchissant, il se confond en effet avec un équipement du vélo et n'attire pas trop l'attention. Il est étanche et bénéficie d'une(charge via le cable fourni). Via l’application, il est possible dequi se déclenchera le cas échéant et de suivre les déplacements de son bien.