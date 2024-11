Zone à Trafic Limité sur Paris : Google Maps et Waze en pole position, Apple Plans à la traine

Qu'est ce que la ZTL ?

trafic de transit

seul le trafic ayant pour origine ou destination les rues de ce périmètre est autorisé. À contrario, le trafic de transit (traverser la zone) y est interdit

dans le but d’apaiser la circulation et de réorganiser la mobilité en faveur des transports en commun et des mobilités actives

cela correspond à près de 131 km de voie pour environ 350 000 à 550 000 passages de véhicules par jour

Google Maps

En avant les GPS !

Véhicules autorisés uniquement. Amende possible. Infos et autorisations : se renseigner avant de vous déplacer.

Google Maps

l’itinéraire nécessite ZTL Paris Centre

Waze

Waze

Apple Plans

Sur le site de la ville de Paris, on peut en effet lire queMais la capitale n’est ni la seule, ni la première ville d’Europe à mettre en place un tel dispositif. En effet, Madrid, Milan ou Rome ont déjà restreint la circulation à certains types d’usagers ou de véhiculesCette zone regroupe lesSont également exclues les îles de la Cité et de Saint-Louis ainsi que les quais bas et hauts rive droite dans le sens ouest-est. Selon la Mairie de Paris,C’est pourquoi, Google Maps et Waze ont sorti leur plus belles mises à jour afin de proposer les parcours les plus simples pour le voyageur en transit.. L’app indique en effet, qui précise simplement que, mais sans plus de précision dans un premier temps.. En effet, avant d’accéder au guidage, que l’on traverse la zone ou que l’arrivée soit en plein milieu, un écran d’alerte est affiché afin de bien indiquer au conducteur que l’arrivée se fera dans la ZTL, et qu’il faut respecter les restrictions.Même si les risques sont inexistants durant la phase pédagogique, il serait temps pour Cupertino de mettre à jour son application, à moins qu'elle ne poursuive là encore des considérations d'exception pour ne fournir qu'un guidage parfait.