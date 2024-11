Lightfoot : un scooter cargo électrique équipé de panneaux solaires. Pourquoi pas ?

Un look vraiment très original, pas de doute

Un design compact et fonctionnel

qualité aéronautique

Bon style

Performances et autonomie énergétique

Et en plus il y a des rangements

Commercialisation et prix

Le Lightfoot est équipé de deux panneaux solaires latéraux de 120 W, qui servent également de portes à un compartiment de stockage verrouillable d’une capacité de 45 litres. Ce rangement permet de transporter vos petites courses, un casque ou une petite valise. Inspiré des scooters classiques, son design compact a pour but de faciliter les déplacements sur routes étroites et pistes cyclables (). Le châssis en aluminium deet les suspensions adaptées doivent garantir une bonne stabilité, y compris pour deux passagers.Le scooter est alimenté par deux moteurs électriques de 750 W, associés à une batterie de 1,1 kWh, qui offre sur le papier une autonomie de 60 km et une vitesse maximale de 32 km/h.Lors des freinages, un système régénératif récupère de l’énergie pour prolonger l’autonomie. En cas de faible ensoleillement, la batterie peut être rechargée via un chargeur intégré de 600 W, atteignant 80 % de charge en 90 minutes. Bien que les panneaux solaires réduisent la dépendance à une prise électrique, une recharge sur secteur reste nécessaire dans certaines conditions météorologiques.Cette approche modulaire permet aux utilisateurs d’effectuer des réparations mineures ou de s’adresser à des ateliers de vélos ou scooters.Le scooter est disponible en précommande au prix de 4 995 dollars, avec des livraisons prévues pour janvier 2025. Mais, car il y a un “mais”,On reste à l’affût si cela venait à évoluer. Son coût est supérieur à celui de nombreux modèles similaires, mais c’est un modèle un peu plus original avec ses deux panneaux solaires, qui pourrait répondre à des usages bien spécifiques.