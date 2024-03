Le Vision Pro déjà en vente en Europe, à Genève ! (photo)

Le Vision Pro déjà en vente en Europe !

Pour les plus pressés, il est enfin disponible à Genève Aéroport en zone Airside ( juste après la sécurité ) l’achat idéal juste avant de prendre l’avion pour se visionner un bon film et se mettre dans sa bulle ! Par contre, n’oubliez pas votre carte de crédit et votre budget vacance risque d’en prendre à coût car il vous en coûtera 5500chf tout de même.



Ce premier model disponible est parti en moins d’une heure la semaine dernière. D’autre exemplaire vont être importés dans les prochain jours ou semaines.

L'avis de Mac4Ever

Nos vidéos sur le Vision Pro

Un lecteur a été surpris de voir que l'appareil étaitAttention tout de même,. Par ailleurs, n'étant pas homologué en Europe, il est possible que la vente ne doit pas 100% conforme à la législation en vigueur et donc, les douanes peuvent potentiellement vous le saisir -comme cela a été le cas en Allemagne récemment.En dehors de ces aspects,. En dehors de la prouesse technique, il y a encore très peu d'usages qui justifient son prix stratosphérique, et le casque est assez peu utilisable au quotidien, en dehors de quelques activités ponctuelles, comme le visionnage de films, pour peu qu'on y trouver un intérêt réel.: le Vision Pro ne propose rien de plus que ce que l'on peut déjà faire avec plusieurs écrans, un clavier et une souris. Ces accessoires sont d'ailleurs indispensables si vous voulez taper du texte, ce qui enlève une grande partie de son intérêt, notamment dans les transports.Par ailleurs,. Il faut dire qu'avec un marché ultra-confidentiel, les développeurs ne sont sans doute pas pressés de porter leurs programmes pour le moment...... Sur le papier, c'est une bonne idée et ça fonctionne même plutôt bien, mais en pratique, je n'ai jamais renoué l'expérience, car c'est encore trop le bazar, entre le volume supplémentaire, et le fonctionnement erratique dans la pénombre...