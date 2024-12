Look Around est disponible sur la version web d'Apple Plans (et en français)

ce petit pas supplémentaire suffira-t-il ?

Quelles différences avec l'Application ?

Bien que la version bêta ait été assez limitée au lancement,Selon le site Web, qui permet aux utilisateurs de vérifier la couverture des principales plates-formes cartographiques, la fonctionnalité a été ajoutée par Apple vers le 11 décembre.En pratique,apparait dans vignettes pour les lieux photographiés par Apple. En cliquant dessus, on peut accéder à des versions en 360 degrés. Pour rappel, la fonction offre une vue au niveau du sol haute résolution des restaurants, des points de vente au détail, des points de repère, des rues et d'autres points d'intérêt.Look Around est disponible depuis un certain temps sur les appareils iOS, mais cette intégration à la version Web permet aux utilisateurs hors Apple de profiter de la fonctionnalité. Enfin, on notera une autre nouveauté pour cette mise à jour,alors qu'elle n'était disponible qu'en anglais au moment de sa sortie.. La prise en charge de navigateurs et de plates-formes supplémentaires sera étendue progressivement.Pour le reste,: on y retrouve des itinéraires en voiture et à pieds (pour le moment il n'y a toujours pas d'autres modes comme le vélo ou les transports en commun). Des boutons permettent de choisir son horaire de départ ou d'éviter certains points. On peut accéder aux endroits à visiter, consulter les évaluations et les heures, ou encore parcourir des guides sélectionnés.Il existe également des fonctionnalités pour commander son repas directement à partir de la carte ou découvrir des restos sympas, faire du shopping et explorer les villes du monde entier. Apple affirme queÉvidemment, ce développement n'est pas neutre et il s'agit pour la firme de pallier son absence sur le net, avec près de dix années de retard. Pour le moment. Elle est encore restreinte alors qu'Apple a largement les moyens financiers et les ressources matérielles de proposer un site beaucoup plus stable et abouti.mais son approche soulève plusieurs interrogations sur sa capacité à rivaliser efficacement avec Google. La firme a longtempsses applications natives et son écosystème fermé au détriment d’une présence active et accessible directement sur le web. Le lancement de cette version pourrait donc être bien trop tardive face à Google est déjà dominant, tant en termes de parts de marché que d’habitudes des utilisateurs.