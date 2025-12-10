Pourquoi l’introduction en Bourse de SpaceX s’annonce historique ?

Une valorisation incroyable !

Une fenêtre de tir : mi-2026… ou 2027

Pourquoi une telle accélération ?

Qu'en penser ?



L’idée de séparer Starlink pour une introduction en Bourse dédiée revient régulièrement depuis 2020. Elon Musk tempère toutefois ces espoirs : selon lui, une IPO Starlink ne devrait intervenir que dans les années à venir, lorsque la filiale aura atteint une maturité suffisante. Si elle devait finalement voir le jour, l’opération marquerait un tournant pour un secteur autrefois perçu comme trop risqué pour les marchés publics.

D’après les sources proches du dossier,. Ce niveau la placerait quasiment tout proche des mastodontes du secteur énergétique ou de la tech américaine.Pour atteindre ce montant, l’entreprise s’appuie sur deux leviers majeurs :, son service Internet satellitaire en pleine expansion, et, le lanceur destiné aux missions lunaires et martiennes.Précisons qu'en 2025,, un montant qui pourrait grimper entre 22 et 24 milliards en 2026, avec une majorité provenant de Starlink., mais reconnaissent que l’échéance pourrait glisser àselon les conditions de marché. Les préparatifs s’accélèrent malgré tout : l’entreprise vient d’effectuer une nouvelle vente d’actions internes, évaluant son titre à 420 $, ce qui fixe sa valorisation actuelle au-dessus de 800 milliards de dollars.Cette opération inclut la possibilité pour les employés de vendre 2 milliards de dollars d’actions, et des rachats orchestrés par SpaceX pour stabiliser sa valorisation avant l’IPO. Cette stratégie permettrait de fixer une référence de prix en vue de l’introduction., qui représente la part la plus dynamique de SpaceX, avec un réseau de plusieurs milliers de satellites et un pivot vers le marché du direct-to-mobile. Cette activité attire les investisseurs longue durée, de Peter Thiel à Google en passant par Fidelity.Ensuite vient le. Une IPO permettrait à SpaceX d’investir dans des data centers orbitaux, des nouvelles générations de puces pour ses satellites, l’industrialisation de Starship, clé de ses projets lunaires et martiens. Elon Musk a évoqué récemment, un concept encore expérimental mais qui nécessiterait des investissements colossaux.Enfin, SpaceX affirme être en situation dedepuis des années, effectuant des rachats semestriels pour garantir la liquidité de ses collaborateurs et investisseurs.