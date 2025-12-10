Pourquoi l’introduction en Bourse de SpaceX s’annonce historique ?
C'est une étape majeure de son histoire que SpaceX s’apprête à franchir. Selon des documents consultés par Bloomberg, l’entreprise se prépare activement vers une introduction en Bourse dès 2026, avec un objectif d’émission dépassant largement les 30 milliards de dollars. De quoi en faire la plus grande IPO de tous les temps, devant les records établis par Saudi Aramco en 2019.
Une valorisation incroyable !
D’après les sources proches du dossier, SpaceX viserait une valorisation d’environ 1 500 milliards de dollars au moment de son entrée en Bourse. Ce niveau la placerait quasiment tout proche des mastodontes du secteur énergétique ou de la tech américaine.
Pour atteindre ce montant, l’entreprise s’appuie sur deux leviers majeurs : Starlink, son service Internet satellitaire en pleine expansion, et Starship, le lanceur destiné aux missions lunaires et martiennes.
Précisons qu'en 2025, SpaceX devrait générer 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires, un montant qui pourrait grimper entre 22 et 24 milliards en 2026, avec une majorité provenant de Starlink.
Une fenêtre de tir : mi-2026… ou 2027
Les dirigeants de SpaceX prévoieraient une cotation entre mi et fin 2026, mais reconnaissent que l’échéance pourrait glisser à 2027 selon les conditions de marché. Les préparatifs s’accélèrent malgré tout : l’entreprise vient d’effectuer une nouvelle vente d’actions internes, évaluant son titre à 420 $, ce qui fixe sa valorisation actuelle au-dessus de 800 milliards de dollars.
Cette opération inclut la possibilité pour les employés de vendre 2 milliards de dollars d’actions, et des rachats orchestrés par SpaceX pour stabiliser sa valorisation avant l’IPO. Cette stratégie permettrait de fixer une référence de prix en vue de l’introduction.
Pourquoi une telle accélération ?
Le premier vecteur de puissance est bien sûr Starlink, qui représente la part la plus dynamique de SpaceX, avec un réseau de plusieurs milliers de satellites et un pivot vers le marché du direct-to-mobile. Cette activité attire les investisseurs longue durée, de Peter Thiel à Google en passant par Fidelity.
Ensuite vient le besoin de financer l’ambition spatiale. Une IPO permettrait à SpaceX d’investir dans des data centers orbitaux, des nouvelles générations de puces pour ses satellites, l’industrialisation de Starship, clé de ses projets lunaires et martiens. Elon Musk a évoqué récemment l’idée de data centers dans l’espace, un concept encore expérimental mais qui nécessiterait des investissements colossaux.
Enfin, SpaceX affirme être en situation de cash-flow positif depuis des années, effectuant des rachats semestriels pour garantir la liquidité de ses collaborateurs et investisseurs.
Qu'en penser ?
L’idée de séparer Starlink pour une introduction en Bourse dédiée revient régulièrement depuis 2020. Elon Musk tempère toutefois ces espoirs : selon lui, une IPO Starlink ne devrait intervenir que
dans les années à venir,lorsque la filiale aura atteint une maturité suffisante. Si elle devait finalement voir le jour, l’opération marquerait un tournant pour un secteur autrefois perçu comme trop risqué pour les marchés publics.