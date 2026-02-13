Tenways lance le CGO Compact, un mini vélo électrique urbain à 1 999 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Tenways vient donc de dévoiler le CGO Compact, un mini vélo électrique urbain franchement intéressant à 1 999 euros. Moteur C9 de 45 Nm, courroie Gates sans entretien et batterie amovible de 504 Wh : ce modèle de 20 pouces mise sur la maniabilité. Pas de pliage intégral, mais des astuces de rangement bien pensées pour les citadins en manque d'espace.
Tenways continue donc d'étoffer sa gamme avec le CGO Compact, un modèle compact à roues de 20 pouces. La marque néerlandaise, déjà connue pour ses vélos urbains légers comme le CGO600 Pro, propose ici une alternative plus courte, baptisée "Mini All-Rounder". L'idée : un vélo électrique qui se faufile partout, facile à manipuler dans un ascenseur ou à ranger dans un petit appartement, sans basculer dans le monde des vélos pliants dont la stabilité est parfois critiquée.
Le cadre en aluminium 6061 affiche des lignes modernes et épurées, avec un enjambement bas qui facilite la montée en selle. Le vélo ne se plie pas en deux, mais Tenways a trouvé des parades. On a des pédales pliantes, et surtout le système Byschulz Speedlifter Twist, qui permet de faire pivoter le guidon à 90 degrés en quelques secondes pour le stocker à plat contre un mur. Une poignée de transport est aussi intégrée au cadre pour les escaliers et le portage.
Côté motorisation, le CGO Compact embarque le moteur maison Tenways C9 dans le moyeu arrière, avec 45 Nm de couple. Un capteur de couple ajuste l'assistance selon la pression exercée sur les pédales, ce qui donne une conduite naturelle dès le premier coup de pédale. Pour la transmission, tout passe par la courroie carbone Gates CDN, qui remplacera avantageusement la chaîne classique. Pas de bruit, pas de graissage, pas de risque de tache sur le pantalon : pour les vélotaffeurs, c'est un vrai plus.
Tenways a aussi soigné le confort pour compenser les roues de 20 pouces. Le vélo est équipé d'une tige de selle suspendue de série, bien pratique sur les pavés et les nids-de-poule. Pour le freinage, on a ici des disques hydrauliques Tektro qui restent efficaces même sous la pluie. Un écran couleur affiche les infos de conduite au niveau du guidon, et vous avez aussi un éclairage complet, et des pneus anti-crevaison.
Malgré son format réduit, le CGO Compact embarque une batterie de 504 Wh. Elle est amovible pour la recharger chez vous sans monter le vélo, et promet jusqu'à 100 km d'autonomie selon les conditions d'usage. Sur la balance, le vélo affiche 19,8 kg à vide, et 22,1 kg avec le porte-bagages arrière MIK HD qui supporte jusqu'à 27 kg de charge. Ça reste cohérent pour un vélo aussi bien équipé avec une batterie de cette capacité.
Le CGO Compact est vendu 1 999 euros dans un coloris Sandstone Beige. Bonne nouvelle : du 13 au 26 février, une offre Early Bird permet de recevoir gratuitement un pack d'accessoires d'une valeur de 128 euros, avec une gourde Tenways et un antivol chaîne ABUS. De quoi adoucir un peu la note pour les premiers acheteurs. Notez que nous prévoyons de tester ce modèle bientôt !
Un format mini pour se faufiler partout
Tenways continue donc d'étoffer sa gamme avec le CGO Compact, un modèle compact à roues de 20 pouces. La marque néerlandaise, déjà connue pour ses vélos urbains légers comme le CGO600 Pro, propose ici une alternative plus courte, baptisée "Mini All-Rounder". L'idée : un vélo électrique qui se faufile partout, facile à manipuler dans un ascenseur ou à ranger dans un petit appartement, sans basculer dans le monde des vélos pliants dont la stabilité est parfois critiquée.
Le cadre en aluminium 6061 affiche des lignes modernes et épurées, avec un enjambement bas qui facilite la montée en selle. Le vélo ne se plie pas en deux, mais Tenways a trouvé des parades. On a des pédales pliantes, et surtout le système Byschulz Speedlifter Twist, qui permet de faire pivoter le guidon à 90 degrés en quelques secondes pour le stocker à plat contre un mur. Une poignée de transport est aussi intégrée au cadre pour les escaliers et le portage.
Un Moteur C9 et une courroie Gates
Côté motorisation, le CGO Compact embarque le moteur maison Tenways C9 dans le moyeu arrière, avec 45 Nm de couple. Un capteur de couple ajuste l'assistance selon la pression exercée sur les pédales, ce qui donne une conduite naturelle dès le premier coup de pédale. Pour la transmission, tout passe par la courroie carbone Gates CDN, qui remplacera avantageusement la chaîne classique. Pas de bruit, pas de graissage, pas de risque de tache sur le pantalon : pour les vélotaffeurs, c'est un vrai plus.
Tenways a aussi soigné le confort pour compenser les roues de 20 pouces. Le vélo est équipé d'une tige de selle suspendue de série, bien pratique sur les pavés et les nids-de-poule. Pour le freinage, on a ici des disques hydrauliques Tektro qui restent efficaces même sous la pluie. Un écran couleur affiche les infos de conduite au niveau du guidon, et vous avez aussi un éclairage complet, et des pneus anti-crevaison.
504 Wh de batterie et une offre de lancement
Malgré son format réduit, le CGO Compact embarque une batterie de 504 Wh. Elle est amovible pour la recharger chez vous sans monter le vélo, et promet jusqu'à 100 km d'autonomie selon les conditions d'usage. Sur la balance, le vélo affiche 19,8 kg à vide, et 22,1 kg avec le porte-bagages arrière MIK HD qui supporte jusqu'à 27 kg de charge. Ça reste cohérent pour un vélo aussi bien équipé avec une batterie de cette capacité.
Le CGO Compact est vendu 1 999 euros dans un coloris Sandstone Beige. Bonne nouvelle : du 13 au 26 février, une offre Early Bird permet de recevoir gratuitement un pack d'accessoires d'une valeur de 128 euros, avec une gourde Tenways et un antivol chaîne ABUS. De quoi adoucir un peu la note pour les premiers acheteurs. Notez que nous prévoyons de tester ce modèle bientôt !