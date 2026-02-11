F1 : Le Film, une suite officiellement confirmée !
Par Laurence - Publié le
Apple relance son plus grand succès cinéma ! Après plusieurs indices glanés ça et là, c’est désormais officiel : la suite de F1: Le Film est en préparation. L’information a été confirmée par le producteur Jerry Bruckheimer lors d’un entretien accordé à la BBC à l’occasion du déjeuner annuel des nommés aux Oscars à Los Angeles.
Ses paroles ne laissent pas vraiment de doutes :
Ce feu vert n’a rien d’étonnant. Le long métrage s’est imposé comme le plus grand succès cinéma d’Apple à ce jour, mais il constitue aussi le film sportif le plus rentable de l’histoire du box-office. Il est même en lice pour les Oscars (pour le coup, ce n'était sans doute pas prévu au programme).
Porté par Brad Pitt, F1 a bénéficié d’une sortie en salles ambitieuse, soutenue par une production spectaculaire au cœur du paddock. Apple avait alors assumé une stratégie cinéma classique, avec une large distribution internationale.
Si Jerry Bruckheimer n’a pas confirmé le retour de Brad Pitt, il a précisé qu’il serait bien sûr
La confirmation d’une suite intervient alors qu’Apple renforce son ancrage dans l’univers de la Formule 1. Dès le mois prochain, les courses de F1 seront diffusées sur Apple TV aux États-Unis, marquant une étape stratégique dans la diversification sportive du service. Après le MLS Season Pass et d’autres contenus exclusifs, Apple consolide ainsi sa présence dans le sport premium.
Dans ce contexte, prolonger la franchise F1 au cinéma apparaît un peu comme un levier marketing évident : synergie entre plateforme, sport en direct et production hollywoodienne.
Malgré le triomphe estival de F1, Cupertino semble vouloir rester sélective sur ses projets destinés aux salles obscures. Le modèle hybride (cinéma + streaming) représente un investissement marketing conséquent, que la firme ne réserve qu’à des paris jugés stratégiques. Ainsi, la semaine dernière, elle a dévoilé une large sélection de nouveaux films à venir cette année. Pour autant, tous seront lancés directement sur Apple TV.
Si la suite se concrétise avec les mêmes moyens techniques et le même accès privilégié aux coulisses de la Formule 1, Apple pourrait créer sa franchise sportive premium. Une chose est sûre : Apple tient désormais son univers sportif à grand spectacle. Et elle semble bien décidée à capitaliser dessus.
Un succès historique pour Apple
Ses paroles ne laissent pas vraiment de doutes :
Nous travaillons sur la suite(
We’re working on a sequelen vo) a-t-il déclaré, sans toutefois préciser de calendrier ni confirmer les détails du casting.
Ce feu vert n’a rien d’étonnant. Le long métrage s’est imposé comme le plus grand succès cinéma d’Apple à ce jour, mais il constitue aussi le film sportif le plus rentable de l’histoire du box-office. Il est même en lice pour les Oscars (pour le coup, ce n'était sans doute pas prévu au programme).
Porté par Brad Pitt, F1 a bénéficié d’une sortie en salles ambitieuse, soutenue par une production spectaculaire au cœur du paddock. Apple avait alors assumé une stratégie cinéma classique, avec une large distribution internationale.
Si Jerry Bruckheimer n’a pas confirmé le retour de Brad Pitt, il a précisé qu’il serait bien sûr
impliquédans les décisions de casting. Le flou demeure donc sur l’ampleur du projet et son orientation narrative.
Une stratégie cohérente avec l’investissement d’Apple dans la F1
La confirmation d’une suite intervient alors qu’Apple renforce son ancrage dans l’univers de la Formule 1. Dès le mois prochain, les courses de F1 seront diffusées sur Apple TV aux États-Unis, marquant une étape stratégique dans la diversification sportive du service. Après le MLS Season Pass et d’autres contenus exclusifs, Apple consolide ainsi sa présence dans le sport premium.
Dans ce contexte, prolonger la franchise F1 au cinéma apparaît un peu comme un levier marketing évident : synergie entre plateforme, sport en direct et production hollywoodienne.
Malgré le triomphe estival de F1, Cupertino semble vouloir rester sélective sur ses projets destinés aux salles obscures. Le modèle hybride (cinéma + streaming) représente un investissement marketing conséquent, que la firme ne réserve qu’à des paris jugés stratégiques. Ainsi, la semaine dernière, elle a dévoilé une large sélection de nouveaux films à venir cette année. Pour autant, tous seront lancés directement sur Apple TV.
Qu'en penser ?
Si la suite se concrétise avec les mêmes moyens techniques et le même accès privilégié aux coulisses de la Formule 1, Apple pourrait créer sa franchise sportive premium. Une chose est sûre : Apple tient désormais son univers sportif à grand spectacle. Et elle semble bien décidée à capitaliser dessus.