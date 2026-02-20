Air France assume Starlink pour son wifi malgré la polémique
Par Vincent Lautier - Publié le
Le patron d'Air France-KLM, Ben Smith, a défendu le choix du wifi Starlink à bord des avions de la compagnie. Un tiers de la flotte est déjà équipé, et l'objectif est de couvrir 100% des appareils d'ici la fin de l'année.
100% de la flotte d'ici fin 2026
Ben Smith l'a dit sur BFM Business ce vendredi : les retours des passagers sont
extraordinaires, vraiment extraordinaires. Entre 30 et 35% des avions Air France disposent déjà du wifi Starlink, qui offre une connexion haut débit y compris au-dessus des océans.
L'objectif est d'équiper la totalité de la flotte Air France et les appareils de Hop d'ici la fin 2026.
Le service est gratuit pour tous les membres du programme Flying Blue, qui est lui-même gratuit à l'inscription. Pas de forfait payant à côté : Air France mise tout sur la fidélisation. Vous créez un compte, vous vous connectez, et vous avez du wifi dans l'avion. British Airways, Qatar Airways et Virgin Atlantic ont fait le même choix.
Pas d'alternative européenne à la hauteur
Air France avait retenu Starlink dès 2024, en expliquant qu'aucune autre solution n'offrait le même niveau de service. Le concurrent européen Eutelsat, avec sa constellation OneWeb d'environ 650 satellites, est très loin des milliers de satellites de Starlink en termes de couverture et de débit. Et le projet européen IRIS2, censé offrir une vraie alternative souveraine, ne sera pas opérationnel avant 2030.
Anne Rigail, la directrice générale d'Air France, a quand même précisé qu'elle accueillerait une solution européenne si elle atteignait le même niveau de performance. Pour l'instant, ça n'existe pas.
La question de la souveraineté
Le sujet dépasse le simple wifi. Des spécialistes pointent surtout les problèmes liés au Cloud Act américain et la dépendance envers SpaceX pour la connectivité d'une compagnie nationale. Certains spécialistes considèrent qu'avec cette solution, les passagers Air France deviennent des
cibles privilégiéespour le renseignement américain.
On en dit quoi ?
Difficile de reprocher à Air France de prendre le meilleur wifi du marché pour ses passagers. Même si on comprend la déception de ne pas avoir un acteur français ou européen à présenter comme solution alternative. Au lieu de se plaindre de devoir passer par les US pour ce genre de service, on ferait mieux d'investir massivement sur des solutions souveraines, pour rattraper notre retard. Sauf qu'on le sait, sur ces questions, c'est mission impossible. Alors la posture politique est probablement plus facile.