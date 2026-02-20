Air France assume Starlink pour son wifi malgré la polémique

On en dit quoi ?



Difficile de reprocher à Air France de prendre le meilleur wifi du marché pour ses passagers. Même si on comprend la déception de ne pas avoir un acteur français ou européen à présenter comme solution alternative. Au lieu de se plaindre de devoir passer par les US pour ce genre de service, on ferait mieux d'investir massivement sur des solutions souveraines, pour rattraper notre retard. Sauf qu'on le sait, sur ces questions, c'est mission impossible. Alors la posture politique est probablement plus facile.