Ça sentait le téléphone Starlink, Musk dit non... mais laisse la porte ouverte

On en dit quoi ?



C'est quand même improbable de déposer deux marques, racheter des fréquences pour 17 milliards, lancer des centaines de satellites pour le direct-to-cell, et ensuite affirmer qu'on ne prépare rien. Musk joue peut-être aussi sur les mots : pas un "téléphone", mais peut-être bien un appareil connecté au réseau Starlink, qui serait assez disruptif pour ne pas être qualifié de téléphone. Allez savoir. Mais on va suivre ça avec intérêt !