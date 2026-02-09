Ça sentait le téléphone Starlink, Musk dit non... mais laisse la porte ouverte
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis quelques jours, une rumeur insistante circule : SpaceX développerait son propre smartphone connecté à Starlink. Elon Musk a démenti sur X, mais ses propres déclarations passées et les dépôts de marques de SpaceX racontent une histoire un peu différente.
Musk dément, Reuters insiste
Tout est parti d'un article de Reuters, qui affirmait que SpaceX planchait
depuis des annéessur un téléphone Starlink, dans le cadre de ses préparatifs d'introduction en bourse. La réponse d'Elon Musk n'a pas traîné :
Nous ne développons pas de téléphone, posté sur X, suivi d'un cinglant
Reuters ment sans arrêt. C'est un classique chez Musk : accuser les médias traditionnels de mentir.
Sauf que quelques heures plus tôt, un utilisateur lui avait écrit qu'un
téléphone Starlink, ce serait trop bien. Et Musk avait répondu :
Ce n'est pas exclu à terme. Ce serait un appareil très différent des téléphones actuels. Optimisé pour faire tourner des réseaux neuronaux avec un maximum de performances par watt.Bon, il faudrait savoir, même si le développement n'est peut-être pas en cours, il est quand même déjà bien présent dans la tête de Musk.
Des marques déposées qui parlent
En octobre dernier, SpaceX a déposé deux marques aux États-Unis : "Starlink Mobile" et "Powered by Starlink". Les deux couvrent la transmission de voix, audio, vidéo et données à travers une infrastructure hybride satellite/terrestre. Déposer une marque n'engage à rien en soi, mais ça montre quand même que quelqu'un chez SpaceX y réfléchit sérieusement.
Et puis il y a aussi un contexte qui montre l'intérêt de Musk pour ce marché, même si on ne parle pas tout de suite de hardware. SpaceX a racheté des fréquences à EchoStar pour 17 milliards de dollars, et le partenariat avec T-Mobile pour le service Direct to Cell tourne déjà, avec plus de 650 satellites DTC en orbite et un service de SMS opérationnel depuis l'été dernier.
Pas un téléphone, mais un "appareil différent"
Ce qui est intéressant aussi dans la réponse de Musk, c'est qu'il nie développer un téléphone, mais pas un appareil. Son allusion à un "device" qui serait optimisé pour faire tourner des réseaux neuronaux à basse consommation ressemble à autre chose qu'un smartphone classique. On pourrait imaginer un terminal IA connecté en permanence au réseau Starlink, par exemple, une sorte de Grok "AI" Phone.
Il y a quelques mois, Elon Musk avait aussi déclaré dans un podcast qu'on devrait
pouvoir avoir Starlink comme on a un AT&T ou un T-Mobile. Les enchères pour la bande C supérieure sont prévues avant juillet 2027, ce qui donnerait à SpaceX encore plus de fréquences pour ses ambitions mobiles, si la société s'y positionnait sérieusement (ce qu'elle fera sans aucun doute).
On en dit quoi ?
C'est quand même improbable de déposer deux marques, racheter des fréquences pour 17 milliards, lancer des centaines de satellites pour le direct-to-cell, et ensuite affirmer qu'on ne prépare rien. Musk joue peut-être aussi sur les mots : pas un "téléphone", mais peut-être bien un appareil connecté au réseau Starlink, qui serait assez disruptif pour ne pas être qualifié de téléphone. Allez savoir. Mais on va suivre ça avec intérêt !