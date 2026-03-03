TENWAYS lance l’AGO X Special Edition : un vélo électrique polyvalent à 2 199 euros
TENWAYS vient d'annoncer l'AGO X Special Edition, une nouvelle version de son vélo électrique urbain polyvalent. Au programme, un moteur central de 80 Nm, une batterie intégrée de 560 Wh pour 100 km d'autonomie, une transmission Shimano CUES à 10 vitesses et un design revu. Le vélo est disponible dès aujourd'hui à 2 199 euros, avec une offre de lancement à 1 999 euros jusqu'au 16 mars.
Un cadre revu avec un éclairage intégré
L'AGO X Special Edition reprend donc la base de l'AGO X Classic, le modèle le plus polyvalent de la marque, mais avec un cadre monobloc en aluminium 6061 au design un peu plus épuré. TENWAYS en a profité pour y intégrer son système d'éclairage maison, le TENWAYS Aesthetic Lighting System, qui combine les feux avant et arrière directement dans la structure du vélo, ce qui est franchement plus joli que les solutions habituelles.
La potence est réglable pour s'adapter à des morphologies différentes, et un écran couleur TFT LCD, relié à l'application TENWAYS, affiche les informations de votre trajet en temps réel : vitesse, autonomie, niveau d'assistance. Le vélo roule sur des pneus CST anti-crevaison de 29 pouces, avec une selle Royal, et pèse 24,3 kg sans accessoires.
80 Nm de couple et 100 km d'autonomie
Le moteur central TENWAYS de 250 W développe jusqu'à 80 Nm de couple, avec un capteur de couple intégré qui dose l'assistance selon l'effort sur les pédales. La batterie intégrée de 560 Wh est annoncée pour une autonomie allant jusqu'à 100 km, un chiffre qui dépend bien sûr de votre poids, du type de terrain et du niveau d'assistance choisi. La transmission Shimano CUES à 10 vitesses assure les changements de rapport, et les freins à disque hydrauliques Shimano gèrent eux le freinage. La fourche suspendue offre 100 mm de débattement qui devrait absorber les irrégularités de la route sans mal.
Le porte-bagages arrière compatible MIK HD supporte jusqu'à 27 kg de portage, et des points de fixation à l'avant comme à l'arrière permettent d'ajouter sacoches ou paniers. Le vélo est bien sûr limité à 25 km/h, comme le veut la réglementation.
Prix et disponibilité
L'AGO X Special Edition est en vente dès aujourd'hui au prix de 2 199 euros sur le site de TENWAYS et chez des revendeurs partenaires. Pour le lancement, une offre « early bird » à 1 999 euros est proposée, soit 200 euros de remise, valable du 3 au 16 mars.
On en dit quoi ?
Franchement, sur le créneau du vélo électrique polyvalent autour de 2 000 euros, TENWAYS propose clairement un ensemble cohérent. Le moteur central avec capteur de couple devrait faire la différence par rapport à pas mal de concurrents qui se contentent de moteurs dans le moyeu à ce tarif, et l'équipement Shimano devrait faire le job. Par contre, 24,3 kg, ça commence à faire pour un vélo qu'on devra peut-être porter dans les escaliers, on le réservera donc à ceux qui peuvent le garer au rez-de-chaussée.