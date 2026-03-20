Diamant Suvea : ce vélo électrique a un cadre qui se transforme, et il est compatible AirTag

On en dit quoi ?



Le concept du cadre modulable est quand même assez sympa. Bon par contre, à partir de 4 659 euros pour l'entrée de gamme, on n'est pas sur un achat d'impulsion. La compatibilité AirTag est aussi un vrai plus pour ceux qui laissent leur vélo en ville. En tout cas, ça reste une proposition intéressante pour qui cherche un vélo électrique polyvalent et bien pensé.