Diamant Suvea : ce vélo électrique a un cadre qui se transforme, et il est compatible AirTag
Par Vincent Lautier - Publié le
La marque allemande Diamant, qui appartient à Trek, lance en France le Suvea, un vélo électrique modulable qui a déjà décroché l'Eurobike Award et le Red Dot Design Award. Son cadre peut passer d'un enjambement bas à un enjambement haut en quelques minutes, et il est compatible Apple AirTag pour le suivi antivol.
La particularité du Suvea, c'est sa barre d'accessoires brevetée, baptisée Accessory Bar. Elle permet de transformer le cadre ouvert du vélo en cadre à enjambement haut, et inversement, en quelques minutes. L'idée, c'est de proposer un seul vélo qui s'adapte à différents usages : enjambement bas pour la ville au quotidien, enjambement haut pour les trajets plus longs ou plus sportifs. Diamant fête ses 140 ans cette année et arrive en France avec ce modèle qui a visiblement tapé dans l'oeil des jurys, puisqu'il a décroché l'Eurobike Award 2025 et le Red Dot Design Award 2025.
Le Suvea se décline en trois modèles. Le Trip Plus est le plus accessible, avec une transmission à dérailleur classique, à partir de 4 659 euros. Le Style mise sur le confort et la simplicité avec un moyeu à vitesses intégrées et un entraînement par courroie, à partir de 5 659 euros. Et le Trip Pro pousse le curseur un peu plus loin avec un dérailleur électronique, une fourche suspendue Fox 36 et des feux Supernova, pour environ 5 999 euros.
Tous les modèles tournent avec un moteur Bosch Performance Line CX et une batterie Bosch PowerTube de 600 ou 800 Wh, intégrée au cadre avec extraction latérale. Le vélo pèse entre 28 et 30 kg selon la version, pour un poids total supporté de 160 kg.
Le Suvea est compatible avec l'Apple AirTag pour le suivi de localisation en cas de vol, et avec le Bosch ConnectModule qui ajoute des fonctions connectées comme le suivi GPS et les alertes de mouvement. Le porte-bagages Clever Rack Pro, développé avec Ortlieb, est compatible MIK HD et peut accueillir aussi bien des sacoches qu'un siège enfant. La câblerie est intégrée au poste de pilotage pour garder un guidon propre.
Le concept du cadre modulable est quand même assez sympa. Bon par contre, à partir de 4 659 euros pour l'entrée de gamme, on n'est pas sur un achat d'impulsion. La compatibilité AirTag est aussi un vrai plus pour ceux qui laissent leur vélo en ville. En tout cas, ça reste une proposition intéressante pour qui cherche un vélo électrique polyvalent et bien pensé.
Un cadre qui change de forme
La particularité du Suvea, c'est sa barre d'accessoires brevetée, baptisée Accessory Bar. Elle permet de transformer le cadre ouvert du vélo en cadre à enjambement haut, et inversement, en quelques minutes. L'idée, c'est de proposer un seul vélo qui s'adapte à différents usages : enjambement bas pour la ville au quotidien, enjambement haut pour les trajets plus longs ou plus sportifs. Diamant fête ses 140 ans cette année et arrive en France avec ce modèle qui a visiblement tapé dans l'oeil des jurys, puisqu'il a décroché l'Eurobike Award 2025 et le Red Dot Design Award 2025.
Trois versions à partir de 4 659 euros
Le Suvea se décline en trois modèles. Le Trip Plus est le plus accessible, avec une transmission à dérailleur classique, à partir de 4 659 euros. Le Style mise sur le confort et la simplicité avec un moyeu à vitesses intégrées et un entraînement par courroie, à partir de 5 659 euros. Et le Trip Pro pousse le curseur un peu plus loin avec un dérailleur électronique, une fourche suspendue Fox 36 et des feux Supernova, pour environ 5 999 euros.
Tous les modèles tournent avec un moteur Bosch Performance Line CX et une batterie Bosch PowerTube de 600 ou 800 Wh, intégrée au cadre avec extraction latérale. Le vélo pèse entre 28 et 30 kg selon la version, pour un poids total supporté de 160 kg.
Compatible AirTag et Bosch ConnectModule
Le Suvea est compatible avec l'Apple AirTag pour le suivi de localisation en cas de vol, et avec le Bosch ConnectModule qui ajoute des fonctions connectées comme le suivi GPS et les alertes de mouvement. Le porte-bagages Clever Rack Pro, développé avec Ortlieb, est compatible MIK HD et peut accueillir aussi bien des sacoches qu'un siège enfant. La câblerie est intégrée au poste de pilotage pour garder un guidon propre.
On en dit quoi ?
Le concept du cadre modulable est quand même assez sympa. Bon par contre, à partir de 4 659 euros pour l'entrée de gamme, on n'est pas sur un achat d'impulsion. La compatibilité AirTag est aussi un vrai plus pour ceux qui laissent leur vélo en ville. En tout cas, ça reste une proposition intéressante pour qui cherche un vélo électrique polyvalent et bien pensé.