Tenways AGO Compact Performance le petit vélo urbain avec un moteur Bosch
Par Vincent Lautier - Publié le
Tenways dévoile son vélo compact le plus puissant à ce jour, l'AGO Compact Performance. Au programme, un moteur central Bosch Performance Line de 75 Nm, une batterie de 545 Wh, une transmission par courroie Gates et un format mini pensé pour les petits appartements. Comptez 2999 euros.
Tenways mise désormais sur du lourd côté motorisation. Le bloc Bosch Performance Line affiche 75 Nm de couple et 600 W, alimenté par une batterie PowerPack 545 Wh. Un net cran au-dessus du CGO Compact classique qu'on avait testé en mars, qui se contentait d'un Tenways C9 de 45 Nm en monovitesse. Le constructeur annonce jusqu'à 120 km d'autonomie, à relativiser selon votre gabarit et le relief. L'écran Bosch Purion 200 gère l'affichage, le moyeu Shimano Nexus 5 vitesses s'occupe des rapports, et la courroie carbone Gates CDX remplace la chaîne. Pas de graisse, pas d'entretien régulier, un vrai plus en ville.
Roues de 20 pouces, cadre ouvert, tige de selle suspendue pour encaisser les pavés. Le truc intéressant, c'est aussi la potence pivotante Byschulz Speedlifter qui permet de tourner le guidon à 90° en quelques secondes. Avec les pédales pliables et la poignée de transport intégrée, vous gagnez de la place dans un couloir ou un coffre de voiture. Attention quand même, l'AGO Compact Performance n'est pas un vrai pliant. Tenways parle de pliage partiel, et avec ses 23,45 kg, le portage dans les escaliers risque d'être sportif.
Côté équipement, Tenways a sorti le carnet de chèques : freins à disque hydrauliques Shimano, éclairage intégré à 360°, selle Selle Royal et porte-bagages MIK HD avec clic & go pour sièges enfant ou sacoches. Les pneus 20 pouces x 2,4 sont maison et anti-crevaison. La facture s'élève à 2999 euros sur le site Tenways et chez des revendeurs comme My Velo ou La Roue Libre.
Tenways continue de monter en gamme et l'AGO Compact Performance coche pas mal de cases. Le duo Bosch plus courroie Gates, c'est du sérieux, et le format 20 pouces fait vraiment la différence pour se faufiler en ville. On avait déjà eu un vrai coup de cœur pour le CGO Compact à 1999 euros (noté 9/10 chez nous), et cette version Performance pousse la logique plus loin avec un moteur plus costaud et 5 vitesses au moyeu. Par contre, ce n'est pas un pliant au sens strict, et le portage dans les escaliers avec 23 kg sur les bras peut-être tendu. Mais c'est clairement un super produit sur le papier.
Du Bosch sous le cadre
Tenways mise désormais sur du lourd côté motorisation. Le bloc Bosch Performance Line affiche 75 Nm de couple et 600 W, alimenté par une batterie PowerPack 545 Wh. Un net cran au-dessus du CGO Compact classique qu'on avait testé en mars, qui se contentait d'un Tenways C9 de 45 Nm en monovitesse. Le constructeur annonce jusqu'à 120 km d'autonomie, à relativiser selon votre gabarit et le relief. L'écran Bosch Purion 200 gère l'affichage, le moyeu Shimano Nexus 5 vitesses s'occupe des rapports, et la courroie carbone Gates CDX remplace la chaîne. Pas de graisse, pas d'entretien régulier, un vrai plus en ville.
Compact mais pas pliable
Roues de 20 pouces, cadre ouvert, tige de selle suspendue pour encaisser les pavés. Le truc intéressant, c'est aussi la potence pivotante Byschulz Speedlifter qui permet de tourner le guidon à 90° en quelques secondes. Avec les pédales pliables et la poignée de transport intégrée, vous gagnez de la place dans un couloir ou un coffre de voiture. Attention quand même, l'AGO Compact Performance n'est pas un vrai pliant. Tenways parle de pliage partiel, et avec ses 23,45 kg, le portage dans les escaliers risque d'être sportif.
2999 euros
Côté équipement, Tenways a sorti le carnet de chèques : freins à disque hydrauliques Shimano, éclairage intégré à 360°, selle Selle Royal et porte-bagages MIK HD avec clic & go pour sièges enfant ou sacoches. Les pneus 20 pouces x 2,4 sont maison et anti-crevaison. La facture s'élève à 2999 euros sur le site Tenways et chez des revendeurs comme My Velo ou La Roue Libre.
On en dit quoi ?
Tenways continue de monter en gamme et l'AGO Compact Performance coche pas mal de cases. Le duo Bosch plus courroie Gates, c'est du sérieux, et le format 20 pouces fait vraiment la différence pour se faufiler en ville. On avait déjà eu un vrai coup de cœur pour le CGO Compact à 1999 euros (noté 9/10 chez nous), et cette version Performance pousse la logique plus loin avec un moteur plus costaud et 5 vitesses au moyeu. Par contre, ce n'est pas un pliant au sens strict, et le portage dans les escaliers avec 23 kg sur les bras peut-être tendu. Mais c'est clairement un super produit sur le papier.