Tenways AGO Compact Performance le petit vélo urbain avec un moteur Bosch

On en dit quoi ?



Tenways continue de monter en gamme et l'AGO Compact Performance coche pas mal de cases. Le duo Bosch plus courroie Gates, c'est du sérieux, et le format 20 pouces fait vraiment la différence pour se faufiler en ville. On avait déjà eu un vrai coup de cœur pour le CGO Compact à 1999 euros (noté 9/10 chez nous), et cette version Performance pousse la logique plus loin avec un moteur plus costaud et 5 vitesses au moyeu. Par contre, ce n'est pas un pliant au sens strict, et le portage dans les escaliers avec 23 kg sur les bras peut-être tendu. Mais c'est clairement un super produit sur le papier.