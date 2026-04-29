Tenways lance l'AGO Performance, un vélo électrique full Bosch à 3299 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Tenways lance l'AGO Performance, son nouveau vélo électrique articulé autour d'un kit Bosch complet. Moteur Performance Line, batterie PowerTube 540 Wh, écran Kiox 300 et Smart System : la marque mise sur la fiabilité allemande pour son haut de gamme. Vendu 3299 euros, avec une remise de 200 euros pendant les deux premières semaines de lancement chez les revendeurs et sur le site officiel.
C'est donc le moteur central Bosch Performance Line qui équipe l'AGO Performance, avec 250 W en nominal et jusqu'à 600 W en pic en montée, pour 75 Nm de couple. La batterie PowerTube de 540 Wh est intégrée au cadre et annonce une autonomie maximale de 120 km dans des conditions optimales (la valeur réelle dépendra bien sûr du terrain, du poids et de la météo). L'écran Bosch Kiox 300 sert d'interface, associé à une télécommande LED sur le guidon pour gérer les modes d'assistance. Le tout passe par le Smart System maison, qui ajoute la connectivité avec l'application Bosch eBike Flow pour le suivi de trajets et les mises à jour à distance.
Côté châssis, on a un cadre aluminium 6061 ouvert pour faciliter l'enjambement, avec un câblage dissimulé qui donne une silhouette franchement propre. Les roues sont en 29 pouces, la fourche avant est suspendue avec un système de blocage, et la selle est signée Selle Royal. La vraie originalité de l'AGO Performance, c'est sa transmission. On a là un moyeu arrière à variation continue Enviolo combiné à une courroie carbone Gates CDX. Le résultat, c'est une conduite silencieuse, sans entretien régulier, et des changements de vitesse fluides quand on tourne juste la poignée. Les freins sont des disques hydrauliques Shimano, et le porte-bagages arrière MIK HD encaisse jusqu'à 27 kg.
L'AGO Performance pèse 27 kg sans accessoires, avec une charge totale autorisée de 145 kg. Il est plafonné à 25 km/h pour rester dans la réglementation européenne. Il est dispo en bleu ou marron. Le prix officiel est de 3299 euros, avec 200 euros de réduction sur les deux premières semaines. La distribution passe par le site Tenways et plusieurs revendeurs spécialisés en France comme My Velo, Ebike Caen, Velorepar et La Roue Libre.
C'est chouette de voir Tenways monter en gamme avec un kit Bosch complet, parce que la marque s'était jusqu'à présent fait connaître pour ses modèles abordables avec des composants moins prestigieux. À 3299 euros, l'AGO Performance se positionne en milieu de gamme premium et mise sur le combo Bosch + courroie + variation continue, qui est exactement ce que les acheteurs les plus avertis recherchent pour rouler sans se soucier de l'entretien. Le poids de presque 27 kg reste un peu élevé pour ceux qui doivent le monter dans un escalier, mais pour un usage quotidien et trajet domicile-travail, ça semble être une bonne option. On espère pouvoir le tester bientôt, après le test du très bon CGO Compact.
Un kit Bosch complet de bout en bout
C'est donc le moteur central Bosch Performance Line qui équipe l'AGO Performance, avec 250 W en nominal et jusqu'à 600 W en pic en montée, pour 75 Nm de couple. La batterie PowerTube de 540 Wh est intégrée au cadre et annonce une autonomie maximale de 120 km dans des conditions optimales (la valeur réelle dépendra bien sûr du terrain, du poids et de la météo). L'écran Bosch Kiox 300 sert d'interface, associé à une télécommande LED sur le guidon pour gérer les modes d'assistance. Le tout passe par le Smart System maison, qui ajoute la connectivité avec l'application Bosch eBike Flow pour le suivi de trajets et les mises à jour à distance.
Cadre intégré, courroie carbone et boîte à variation continue
Côté châssis, on a un cadre aluminium 6061 ouvert pour faciliter l'enjambement, avec un câblage dissimulé qui donne une silhouette franchement propre. Les roues sont en 29 pouces, la fourche avant est suspendue avec un système de blocage, et la selle est signée Selle Royal. La vraie originalité de l'AGO Performance, c'est sa transmission. On a là un moyeu arrière à variation continue Enviolo combiné à une courroie carbone Gates CDX. Le résultat, c'est une conduite silencieuse, sans entretien régulier, et des changements de vitesse fluides quand on tourne juste la poignée. Les freins sont des disques hydrauliques Shimano, et le porte-bagages arrière MIK HD encaisse jusqu'à 27 kg.
Disponibilité, tarifs et positionnement
L'AGO Performance pèse 27 kg sans accessoires, avec une charge totale autorisée de 145 kg. Il est plafonné à 25 km/h pour rester dans la réglementation européenne. Il est dispo en bleu ou marron. Le prix officiel est de 3299 euros, avec 200 euros de réduction sur les deux premières semaines. La distribution passe par le site Tenways et plusieurs revendeurs spécialisés en France comme My Velo, Ebike Caen, Velorepar et La Roue Libre.
On en dit quoi ?
C'est chouette de voir Tenways monter en gamme avec un kit Bosch complet, parce que la marque s'était jusqu'à présent fait connaître pour ses modèles abordables avec des composants moins prestigieux. À 3299 euros, l'AGO Performance se positionne en milieu de gamme premium et mise sur le combo Bosch + courroie + variation continue, qui est exactement ce que les acheteurs les plus avertis recherchent pour rouler sans se soucier de l'entretien. Le poids de presque 27 kg reste un peu élevé pour ceux qui doivent le monter dans un escalier, mais pour un usage quotidien et trajet domicile-travail, ça semble être une bonne option. On espère pouvoir le tester bientôt, après le test du très bon CGO Compact.