Tesla : des résultats solides, mais Elon Musk veut tout miser sur l’IA et les robots
Par Laurence - Publié le
Tesla a publié ses résultats du premier trimestre 2026. Si les chiffres restent solides, ils confirment surtout un tournant stratégique majeur : Elon Musk mise désormais tout sur l’intelligence artificielle, les robotaxis et les robots humanoïdes.
Sur le papier, Tesla continue d’afficher une belle dynamique. Le constructeur a généré 22,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 16 % sur un an, pour un bénéfice net de 477 millions de dollars (+17 %). Des résultats solides… mais légèrement en deçà des attentes du marché, qui tablait sur des revenus un peu plus élevés.
Dans le détail, l’activité automobile reste le principal moteur, avec 16,2 milliards de dollars de revenus (+16 % également), portée notamment par les Model 3 et Model Y. Tesla a d’ailleurs confirmé vouloir lancer des versions plus abordables de ces modèles pour soutenir la demande.
La bonne surprise vient surtout du cash : Tesla dégage un flux de trésorerie positif de 1,44 milliard de dollars, là où les analystes anticipaient une perte. Un point crucial, alors que la firme s’apprête à investir massivement dans ses projets les plus ambitieux. Une consécration qui porte sa valorisation à plus de 1200 milliards de dollars !
Mais le contexte reste tendu : la concurrence s’intensifie avec des modèles souvent plus technologiques et moins chers, tandis que l’image d’Elon Musk continue de peser, entre prises de position politiques controversées et critiques croissantes d’une partie des consommateurs.
Mais l’essentiel se joue ailleurs. En effet, Elon Musk entend bien augmenter ses investissements (ce qui n'est pas sans inquiéter les investisseurs) en vue d'augmenter les volumes de productions de ses nouveaux produits : Cybercab, poids lourd Semi et robots humanoïdes.
Car Tesla prépare désormais le lancement à grande échelle d'Optimus. Dès le deuxième trimestre, on notera qu’une première ligne de production sera installée à Fremont, avec une capacité visée d'un million de robots par an. À terme, l’ambition est encore plus spectaculaire : ouvrir une seconde ligne au Texas pour atteindre 10 millions de robots par an. Ce projet pourrait remplacer certaines lignes automobiles historiques, notamment celles des Model S et Model X.
Tesla poursuit également le développement de son supercalculateur Dojo, avec une version Dojo 3 en préparation. Elon Musk évoque même une infrastructure de calcul
En parallèle, le cœur historique de Tesla — la voiture électrique — montre des signes de tension. Certes, les livraisons progressent légèrement (+6 %), mais la concurrence s’intensifie, les prix baissent, et certaines aides disparaissent. Mais la firme a d'autres projets en tête : après avoir enterré le projet de voiture à 25 000 dollars en 2024, elle préparerait un SUV compact, plus court que la Model Y, qui serait d'abord produit en Chine et dont le prix serait bien en dessous de la Model 3 actuelle.
Autre pilier de la stratégie : les robotaxis. Tesla a déjà commencé à déployer ses services dans plusieurs villes américaines, dont Austin, Dallas et Houston. Le but est désormais d'étendre le service à plusieurs grandes métropoles et de démontrer la viabilité commerciale de l’autonomie. Un chantier clé pour convaincre les investisseurs.
Avec une capitalisation toujours proche des 1 200 milliards de dollars, Tesla joue gros. Une grande partie de sa valorisation repose désormais sur des projets encore en développement. Entre robots humanoïdes, intelligence artificielle et conduite autonome, Tesla se transforme progressivement en entreprise technologique, bien au-delà de l’automobile.
Ces résultats illustrent une transition en cours. Si Tesla continue de générer des revenus solides grâce à ses voitures, c’est bien ailleurs que se joue son avenir. Elon Musk engage son entreprise dans un pari colossal, où l’IA et la robotique pourraient redéfinir son modèle économique. Une stratégie audacieuse, qui promet autant d’opportunités que de risques.
Des résultats en hausse… mais sous les attentes
Sur le papier, Tesla continue d’afficher une belle dynamique. Le constructeur a généré 22,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 16 % sur un an, pour un bénéfice net de 477 millions de dollars (+17 %). Des résultats solides… mais légèrement en deçà des attentes du marché, qui tablait sur des revenus un peu plus élevés.
Dans le détail, l’activité automobile reste le principal moteur, avec 16,2 milliards de dollars de revenus (+16 % également), portée notamment par les Model 3 et Model Y. Tesla a d’ailleurs confirmé vouloir lancer des versions plus abordables de ces modèles pour soutenir la demande.
La bonne surprise vient surtout du cash : Tesla dégage un flux de trésorerie positif de 1,44 milliard de dollars, là où les analystes anticipaient une perte. Un point crucial, alors que la firme s’apprête à investir massivement dans ses projets les plus ambitieux. Une consécration qui porte sa valorisation à plus de 1200 milliards de dollars !
Mais le contexte reste tendu : la concurrence s’intensifie avec des modèles souvent plus technologiques et moins chers, tandis que l’image d’Elon Musk continue de peser, entre prises de position politiques controversées et critiques croissantes d’une partie des consommateurs.
Le pari colossal d'Elon Musk
Mais l’essentiel se joue ailleurs. En effet, Elon Musk entend bien augmenter ses investissements (ce qui n'est pas sans inquiéter les investisseurs) en vue d'augmenter les volumes de productions de ses nouveaux produits : Cybercab, poids lourd Semi et robots humanoïdes.
Car Tesla prépare désormais le lancement à grande échelle d'Optimus. Dès le deuxième trimestre, on notera qu’une première ligne de production sera installée à Fremont, avec une capacité visée d'un million de robots par an. À terme, l’ambition est encore plus spectaculaire : ouvrir une seconde ligne au Texas pour atteindre 10 millions de robots par an. Ce projet pourrait remplacer certaines lignes automobiles historiques, notamment celles des Model S et Model X.
Tesla poursuit également le développement de son supercalculateur Dojo, avec une version Dojo 3 en préparation. Elon Musk évoque même une infrastructure de calcul
spatiale, signe de l’ampleur des ambitions. Là encore il s'agit d'alimenter les systèmes d’IA nécessaires à la conduite autonome, les robotaxis et les robots humanoïdes.
Une activité automobile sous pression
En parallèle, le cœur historique de Tesla — la voiture électrique — montre des signes de tension. Certes, les livraisons progressent légèrement (+6 %), mais la concurrence s’intensifie, les prix baissent, et certaines aides disparaissent. Mais la firme a d'autres projets en tête : après avoir enterré le projet de voiture à 25 000 dollars en 2024, elle préparerait un SUV compact, plus court que la Model Y, qui serait d'abord produit en Chine et dont le prix serait bien en dessous de la Model 3 actuelle.
Autre pilier de la stratégie : les robotaxis. Tesla a déjà commencé à déployer ses services dans plusieurs villes américaines, dont Austin, Dallas et Houston. Le but est désormais d'étendre le service à plusieurs grandes métropoles et de démontrer la viabilité commerciale de l’autonomie. Un chantier clé pour convaincre les investisseurs.
Qu'en penser ?
Avec une capitalisation toujours proche des 1 200 milliards de dollars, Tesla joue gros. Une grande partie de sa valorisation repose désormais sur des projets encore en développement. Entre robots humanoïdes, intelligence artificielle et conduite autonome, Tesla se transforme progressivement en entreprise technologique, bien au-delà de l’automobile.
Ces résultats illustrent une transition en cours. Si Tesla continue de générer des revenus solides grâce à ses voitures, c’est bien ailleurs que se joue son avenir. Elon Musk engage son entreprise dans un pari colossal, où l’IA et la robotique pourraient redéfinir son modèle économique. Une stratégie audacieuse, qui promet autant d’opportunités que de risques.