Tesla : des résultats solides, mais Elon Musk veut tout miser sur l’IA et les robots

Qu'en penser ?



Avec une capitalisation toujours proche des 1 200 milliards de dollars, Tesla joue gros. Une grande partie de sa valorisation repose désormais sur des projets encore en développement. Entre robots humanoïdes, intelligence artificielle et conduite autonome, Tesla se transforme progressivement en entreprise technologique, bien au-delà de l’automobile.



Ces résultats illustrent une transition en cours. Si Tesla continue de générer des revenus solides grâce à ses voitures, c’est bien ailleurs que se joue son avenir. Elon Musk engage son entreprise dans un pari colossal, où l’IA et la robotique pourraient redéfinir son modèle économique. Une stratégie audacieuse, qui promet autant d’opportunités que de risques.