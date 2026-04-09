Tesla travaille sur un petit SUV électrique moins cher que la Model 3

On en dit quoi ?



C'est quand même chouette de voir Tesla revenir à une bonne vieille voiture avec un volant et des pédales après avoir misé à fond sur les robotaxis. La réalité du marché rattrape visiblement les ambitions d'Elon Musk, et tant mieux. Bon par contre, Tesla a un historique chargé en projets annoncés puis repoussés (le Roadster de 2017, le Semi...), donc prudence avant de s'emballer.