Tesla travaille sur un petit SUV électrique moins cher que la Model 3
Par Vincent Lautier - Publié le
Après avoir enterré le projet de voiture à 25 000 dollars en 2024, Tesla fait visiblement machine arrière. Reuters révèle que le constructeur développe un SUV compact, plus court que la Model Y, qui serait d'abord produit en Chine. Le prix visé serait bien en dessous de la Model 3 actuelle.
Quatre sources citées par Reuters confirment que Tesla a contacté des fournisseurs ces dernières semaines pour discuter du processus de fabrication et des spécifications de ce SUV compact. Le point important : il ne s'agit pas d'une version allégée de la Model 3 ou de la Model Y. C'est un véhicule entièrement nouveau.
Le SUV ferait 4,28 mètres de long, contre 4,75 mètres pour la Model Y. Tesla prévoit une batterie plus petite (donc une autonomie réduite par rapport aux 500 km de la Model Y), un seul moteur électrique, et un poids cible d'environ 1,5 tonne contre 2 tonnes pour la Model Y. La production commencerait à l'usine de Shanghai, avec une extension prévue aux États-Unis et en Europe. Pas avant 2027 au plus tôt.
En 2024, Elon Musk avait abandonné le projet de la
Du coup, le retour à un vrai véhicule d'entrée de gamme ressemble quand même à un retour en arrière. Les robotaxis, pour l'instant, ne roulent qu'à Austin avec des superviseurs à bord. La concurrence chinoise, elle, propose déjà des voitures électriques bien moins chères.
Un employé de Tesla cité par Reuters explique que le constructeur veut désormais concevoir des véhicules qui pourraient fonctionner sans conducteur mais aussi être conduits par un humain. L'idée, c'est de pouvoir vendre la voiture dans les marchés où la conduite autonome ne sera pas autorisée avant des années, tout en gardant une usine qui tourne à plein régime. La production du Cybercab, le robotaxi sans volant ni pédales présenté en 2024, doit commencer ce mois-ci. Mais Tesla n'a toujours pas demandé l'autorisation fédérale pour vendre un véhicule sans commandes de conduite.
C'est quand même chouette de voir Tesla revenir à une bonne vieille voiture avec un volant et des pédales après avoir misé à fond sur les robotaxis. La réalité du marché rattrape visiblement les ambitions d'Elon Musk, et tant mieux. Bon par contre, Tesla a un historique chargé en projets annoncés puis repoussés (le Roadster de 2017, le Semi...), donc prudence avant de s'emballer.
Un nouveau véhicule, pas une déclinaison
Quatre sources citées par Reuters confirment que Tesla a contacté des fournisseurs ces dernières semaines pour discuter du processus de fabrication et des spécifications de ce SUV compact. Le point important : il ne s'agit pas d'une version allégée de la Model 3 ou de la Model Y. C'est un véhicule entièrement nouveau.
Le SUV ferait 4,28 mètres de long, contre 4,75 mètres pour la Model Y. Tesla prévoit une batterie plus petite (donc une autonomie réduite par rapport aux 500 km de la Model Y), un seul moteur électrique, et un poids cible d'environ 1,5 tonne contre 2 tonnes pour la Model Y. La production commencerait à l'usine de Shanghai, avec une extension prévue aux États-Unis et en Europe. Pas avant 2027 au plus tôt.
Un retour en arrière pour Musk
En 2024, Elon Musk avait abandonné le projet de la
Model 2, la fameuse voiture électrique à 25 000 dollars que Tesla promettait depuis des années. Il avait alors jugé
absurdede fabriquer une voiture pas chère pour des conducteurs humains, puisque Tesla allait proposer des robotaxis. Les versions
Standardde la Model 3 (37 000 dollars aux États-Unis) et de la Model Y (40 000 dollars) lancées l'automne dernier n'ont pas fait bouger les ventes.
Du coup, le retour à un vrai véhicule d'entrée de gamme ressemble quand même à un retour en arrière. Les robotaxis, pour l'instant, ne roulent qu'à Austin avec des superviseurs à bord. La concurrence chinoise, elle, propose déjà des voitures électriques bien moins chères.
Un véhicule à double usage ?
Un employé de Tesla cité par Reuters explique que le constructeur veut désormais concevoir des véhicules qui pourraient fonctionner sans conducteur mais aussi être conduits par un humain. L'idée, c'est de pouvoir vendre la voiture dans les marchés où la conduite autonome ne sera pas autorisée avant des années, tout en gardant une usine qui tourne à plein régime. La production du Cybercab, le robotaxi sans volant ni pédales présenté en 2024, doit commencer ce mois-ci. Mais Tesla n'a toujours pas demandé l'autorisation fédérale pour vendre un véhicule sans commandes de conduite.
On en dit quoi ?
C'est quand même chouette de voir Tesla revenir à une bonne vieille voiture avec un volant et des pédales après avoir misé à fond sur les robotaxis. La réalité du marché rattrape visiblement les ambitions d'Elon Musk, et tant mieux. Bon par contre, Tesla a un historique chargé en projets annoncés puis repoussés (le Roadster de 2017, le Semi...), donc prudence avant de s'emballer.