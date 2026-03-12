Macrohard : Musk en fait désormais un projet commun Tesla-xAI
Elon Musk a présenté Macrohard, un projet commun entre Tesla et xAI pour créer un agent IA capable, selon lui, de reproduire le fonctionnement d'entreprises entières de logiciels. Le nom est un tacle assumé à Microsoft, et le projet arrive alors que l'IA agentique, portée aussi par Anthropic et son Claude Cowork, commence à faire trembler le secteur.
Macrohard, aussi appelé Digital Optimus, combine deux briques. Grok, le modèle de langage de xAI, joue le rôle de navigateur et décide quoi faire. À côté, un agent développé par Tesla traite en temps réel ce qui se passe à l'écran, les mouvements de souris et les frappes clavier, puis exécute les tâches.
Le tout tourne sur la puce AI4 de Tesla couplée aux serveurs Nvidia de xAI, un duo que Musk présente comme compétitif en termes de coûts. L'idée, c'est qu'un tel système pourrait à terme remplacer des pans entiers de logiciels professionnels. D'où le nom Macrohard, que Musk qualifie lui-même de référence amusante à Microsoft.
Cette annonce ne sort pas de nulle part. Anthropic a déjà lancé Claude Cowork, un outil capable d'effectuer des tâches bureautiques de manière autonome, et ça a suffi à faire baisser les valeurs de plusieurs éditeurs de logiciels. Musk enfonce le clou avec Macrohard en ciblant directement ce segment. xAI avait d'ailleurs déposé la marque Macrohard auprès de l'office américain des brevets dès août 2025, ce qui confirme que le projet ne date pas d'hier.
Le rapprochement entre Tesla et xAI s'accélère. En janvier, Tesla a investi deux milliards de dollars pour prendre des parts dans xAI. Et le mois dernier, SpaceX a racheté xAI dans une opération en actions qui valorisait le lanceur à 1 000 milliards de dollars et xAI à 250 milliards. Musk a justifié la fusion par les data centers orbitaux, un projet qui pourrait aussi peser dans une éventuelle introduction en bourse de SpaceX.
L'idée d'un agent IA qui pilote un ordinateur comme un humain, ça ressemble à ce que fait déjà Claude Cowork chez Anthropic. La différence, c'est que Musk empile les annonces et les fusions entre ses boîtes à un rythme difficile à suivre. Deux milliards ici, un rachat à 250 milliards là, et une intro en bourse de SpaceX en embuscade. Ça fait beaucoup de pièces en mouvement pour un seul joueur, mais on imagine qu'Elon a un plan bien précis en tête.
