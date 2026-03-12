Macrohard : Musk en fait désormais un projet commun Tesla-xAI

On en dit quoi ?



L'idée d'un agent IA qui pilote un ordinateur comme un humain, ça ressemble à ce que fait déjà Claude Cowork chez Anthropic. La différence, c'est que Musk empile les annonces et les fusions entre ses boîtes à un rythme difficile à suivre. Deux milliards ici, un rachat à 250 milliards là, et une intro en bourse de SpaceX en embuscade. Ça fait beaucoup de pièces en mouvement pour un seul joueur, mais on imagine qu'Elon a un plan bien précis en tête.