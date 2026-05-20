Pourquoi ces véhicules autonomes Waymo tournent en rond tous les matins...

Qu’en penser ?



Cette histoire illustre parfaitement les limites actuelles des véhicules autonomes. Même si les robotaxis progressent rapidement, il suffit encore d’un simple problème de cartographie ou de routage pour créer des comportements totalement absurdes dans le monde réel. Et à mesure que ces véhicules deviennent plus nombreux dans les villes, ce type d’incident risque aussi de renforcer les inquiétudes du public autour de la sécurité… et du contrôle réel exercé par les IA sur nos routes.