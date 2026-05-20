Pourquoi ces véhicules autonomes Waymo tournent en rond tous les matins...
Par Laurence - Publié le
Scène surréaliste à Atlanta : des dizaines de robotaxis Waymo ont été aperçus en train de tourner en rond pendant des heures dans un quartier résidentiel, et ce, sans aucun passager à bord. Les habitants dénoncent désormais des problèmes de sécurité et un comportement totalement incohérent des véhicules autonomes.
Depuis plusieurs semaines, les habitants d’un quartier résidentiel du nord-ouest d’Atlanta assistent à une scène pour le moins étrange. Des voitures autonomes Waymo circulent continuellement dans plusieurs rues du quartier avant de tourner en boucle autour d’un cul-de-sac / rond-point, souvent très tôt le matin.
Selon plusieurs riverains interrogés par la chaîne américaine WSB-TV, le phénomène est devenu quasi quotidien. Une habitante affirme avoir compté près de 50 véhicules Waymo entre 6h et 7h du matin en une seule heure. Le plus étonnant : les voitures roulent sans passagers et ne semblent ni déposer ni récupérer qui que ce soit.
Face à cette situation, certains voisins ont essayé d’empêcher les robotaxis de continuer leur boucle permanente. Des habitants ont notamment installé un panneau
Mais cette tentative a rapidement créé un nouveau problème. Selon les témoignages, jusqu’à huit Waymo se sont retrouvés bloqués simultanément, incapables de comprendre comment contourner l’obstacle. Des vidéos diffusées localement montrent alors une longue file de Jaguar I-Pace autonomes alignées pare-chocs contre pare-chocs, avec les feux clignotants activés et des alertes sonores répétitives.
Au-delà du côté parfois absurde de la situation, plusieurs habitants commencent surtout à évoquer des questions de sécurité. Le trafic inhabituel inquiète notamment les familles du quartier, où circulent des enfants et des animaux domestiques. Les habitants affirment avoir tenté de contacter Waymo, les autorités locales et le département des transports de Géorgie, sans obtenir de réponse immédiate au départ.
Waymo évoque un problème de routage. Dans un communiqué, Alphabet affirme avoir déjà corrigé le comportement de routage à l’origine du problème. Waymo rappelle également que son service effectue désormais plus de 500 000 trajets par semaine aux États-Unis et estime que ses véhicules autonomes contribuent à améliorer la sécurité routière. L’entreprise insiste aussi sur sa volonté de maintenir
Ce nouvel épisode intervient alors que Waymo traverse une période compliquée sur le plan technique. La société vient justement d’annoncer le rappel de près de 4 000 véhicules autonomes après la découverte d’un bug pouvant conduire certaines voitures dans des zones inondées.
En 2025 déjà, plus de 1 200 véhicules avaient été rappelés à cause d’un autre problème logiciel augmentant les risques de collision avec certains obstacles. Malgré cela, Waymo continue d’étendre rapidement son service dans plusieurs grandes villes américaines comme San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin ou Miami.
Cette histoire illustre parfaitement les limites actuelles des véhicules autonomes. Même si les robotaxis progressent rapidement, il suffit encore d’un simple problème de cartographie ou de routage pour créer des comportements totalement absurdes dans le monde réel. Et à mesure que ces véhicules deviennent plus nombreux dans les villes, ce type d’incident risque aussi de renforcer les inquiétudes du public autour de la sécurité… et du contrôle réel exercé par les IA sur nos routes.
Une réunion secrète de robots ?!
Depuis plusieurs semaines, les habitants d’un quartier résidentiel du nord-ouest d’Atlanta assistent à une scène pour le moins étrange. Des voitures autonomes Waymo circulent continuellement dans plusieurs rues du quartier avant de tourner en boucle autour d’un cul-de-sac / rond-point, souvent très tôt le matin.
Selon plusieurs riverains interrogés par la chaîne américaine WSB-TV, le phénomène est devenu quasi quotidien. Une habitante affirme avoir compté près de 50 véhicules Waymo entre 6h et 7h du matin en une seule heure. Le plus étonnant : les voitures roulent sans passagers et ne semblent ni déposer ni récupérer qui que ce soit.
Les habitants tentent de bloquer les voitures
Face à cette situation, certains voisins ont essayé d’empêcher les robotaxis de continuer leur boucle permanente. Des habitants ont notamment installé un panneau
ralentirau milieu de la route afin de forcer les véhicules à faire demi-tour.
Mais cette tentative a rapidement créé un nouveau problème. Selon les témoignages, jusqu’à huit Waymo se sont retrouvés bloqués simultanément, incapables de comprendre comment contourner l’obstacle. Des vidéos diffusées localement montrent alors une longue file de Jaguar I-Pace autonomes alignées pare-chocs contre pare-chocs, avec les feux clignotants activés et des alertes sonores répétitives.
Les riverains commencent à s’inquiéter
Au-delà du côté parfois absurde de la situation, plusieurs habitants commencent surtout à évoquer des questions de sécurité. Le trafic inhabituel inquiète notamment les familles du quartier, où circulent des enfants et des animaux domestiques. Les habitants affirment avoir tenté de contacter Waymo, les autorités locales et le département des transports de Géorgie, sans obtenir de réponse immédiate au départ.
Waymo évoque un problème de routage. Dans un communiqué, Alphabet affirme avoir déjà corrigé le comportement de routage à l’origine du problème. Waymo rappelle également que son service effectue désormais plus de 500 000 trajets par semaine aux États-Unis et estime que ses véhicules autonomes contribuent à améliorer la sécurité routière. L’entreprise insiste aussi sur sa volonté de maintenir
une expérience sûre et respectueusepour les habitants des villes où ses robotaxis circulent.
Les incidents se multiplient chez Waymo
Ce nouvel épisode intervient alors que Waymo traverse une période compliquée sur le plan technique. La société vient justement d’annoncer le rappel de près de 4 000 véhicules autonomes après la découverte d’un bug pouvant conduire certaines voitures dans des zones inondées.
En 2025 déjà, plus de 1 200 véhicules avaient été rappelés à cause d’un autre problème logiciel augmentant les risques de collision avec certains obstacles. Malgré cela, Waymo continue d’étendre rapidement son service dans plusieurs grandes villes américaines comme San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin ou Miami.
Qu’en penser ?
Cette histoire illustre parfaitement les limites actuelles des véhicules autonomes. Même si les robotaxis progressent rapidement, il suffit encore d’un simple problème de cartographie ou de routage pour créer des comportements totalement absurdes dans le monde réel. Et à mesure que ces véhicules deviennent plus nombreux dans les villes, ce type d’incident risque aussi de renforcer les inquiétudes du public autour de la sécurité… et du contrôle réel exercé par les IA sur nos routes.