Tesla intègre directement Starlink au Cybercab, mais pour quoi faire ?

Une antenne Starlink dans le toit !

Le cybercab a-t-il besoin d'internet ?

Une solution de secours dans les zones blanches

Un nouveau lien commercial entre Tesla et SpaceX

Qu’en penser ?



L’intégration de Starlink dans le Cybercab n’est pas dépourvue de logique. Pour un véhicule autonome sans volant ni conducteur, disposer d’une connexion de secours indépendante des réseaux cellulaires pourrait améliorer la fiabilité de la flotte et faciliter les interventions à distance.



Reste que cette solution répond surtout à un besoin futur. Les robotaxis de Tesla ne circulent pas encore dans des zones où la couverture mobile constitue un problème majeur, et leur système de conduite n’a pas besoin d’Internet pour fonctionner. L’annonce ressemble donc autant à une anticipation technologique qu’à une nouvelle synergie commerciale entre deux entreprises d’Elon Musk.

, à proximité des caméras et des différents capteurs. Le message évoque un Internet haut débit depuis l’espace pour le futur des véhicules autonomes. Tesla s’est contentée d’une formulation encore plus courte, indiquant queLe documents’il s’agit d’un équipement déjà prévu pour la production ou simplement d’une technologie envisagée pour une future version. Cette nuance est importante, puisque le Cybercab n’est pas encore commercialisé et ne circule pas encore dans le cadre d’un service autonome ouvert au public.L’annonce peut surprendre,. Dans le cas du Cybercab, le traitement serait assuré par le matériel AI4, chargé d’analyser les images des caméras, d’identifier l’environnement, de planifier la trajectoire et de contrôler la voiture. La conduite doit donc rester possible même en cas de perte totale de connexion.Starlink ne serait donc pas indispensable au fonctionnement immédiat du véhicule. La liaison satellite pourrait néanmoins servir à d’, comme la navigation en temps réel, la gestion de la flotte, les mises à jour logicielles à distance ou encore l’assistance d’un opérateur lorsqu’un robotaxi rencontre une situation complexe. EL’un des intérêts les plus évidents de Starlink réside dans sa capacité à. Pour un robotaxi sans conducteur, perdre toute liaison avec le centre de supervision pourrait devenir, notamment en cas de panne, d’accident ou de situation nécessitant une intervention à distance. Une connexion satellite offrirait donc une solution de secours intéressante.Le problème est querestent actuellement limités à de petites zones urbaines. Austin, Houston, Dallas ou Miami disposent déjà d’une couverture mobile dense, ce qui réduit pour l’instant l’intérêt pratique d’une connexion satellitaire. Cette technologie pourrait devenir beaucouplorsque les robotaxis commenceront à circuler dans des régions rurales ou sur de longues distances, mais ce scénario semble encore éloigné.Chaque Cybercab équipé de Starlink pourrait nécessiter un abonnement ou un service de connectivité facturé à Tesla. Si la flotte devait un jour compter des centaines de milliers de véhicules, cette activité pourrait générer des revenus récurrents importants pour l’entreprise spatiale d’Elon Musk.Cette situation risque toutefois d’alimenter les critiques concernant les liens financiers entre les différentes sociétés du dirigeant. Tesla, SpaceX et xAI entretiennent déjà plusieurs relations technologiques et commerciales, ce qui soulève régulièrement des