Tesla brevette un essuie-glace pour ses caméras

On en dit quoi ?



Un brevet n'est pas une voiture, et Tesla en dépose des dizaines pour pas grand chose, comme Apple d'ailleurs. Mais le message est gênant, parce que si nettoyer les caméras est jugé indispensable pour faire rouler un robotaxi sans chauffeur, ça l'est tout autant pour n'importe quelle voiture lancée en FSD. Garder la vraie solution matérielle pour sa flotte maison pendant que les clients se coltinent les alertes, ça fait quand même un peu désordre.