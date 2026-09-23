PI-POP Horizon : le vélo électrique qu'on ne branche jamais, à 1 990 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
PI-POP propose de partir travailler à vélo sans jamais chercher une prise pour le recharger. La marque orléanaise utilise des supercondensateurs pour conserver l'énergie récupérée en roulant et vous aider quand l'effort augmente. Après le Liberté, son modèle historique, elle élargit sa gamme avec l'Horizon, plus léger et vendu sous les 2 000 euros.
PI-POP revendique plus de 1 500 vélos sur les routes, après près de dix ans de travail sur cette technologie portée par son fondateur Adrien Lelièvre. Les propriétaires du Liberté s'en servent pour aller travailler, faire leurs courses ou se promener, et pour ceux qui rangent leur vélo dans un local sans prise électrique, ça veut donc dire qu'il n'y a plus de batterie à emporter dans l'appartement en rentrant.
Dans les témoignages publiés par la marque, Marie, dans l'Orne, raconte ses déplacements vers les marchés sur des routes légèrement vallonnées, et apprécie de récupérer l'énergie qu'elle a elle-même fournie. Yann, à Marseille, explique qu'après une mise à niveau de son vélo, il utilise peu le bouton de recharge rapide sur son parcours habituel. La marque publie aussi le retour de Xavier, qui a essayé le vélo à Orléans et souligne qu'il faut s'habituer à gérer la recharge en roulant. C'est très marketing tout ça, mais bon, ça donne des idées du potentiel du produit.
Sur le plat, une partie de votre effort de pédalage sert aussi à reconstituer cette réserve. Le moteur récupère également de l'énergie quand vous freinez ou descendez une pente, et les supercondensateurs se chargent au fil du parcours pour alimenter ce même moteur quand vous aurez besoin d'aide. Ces composants acceptent des charges et des décharges rapides, ce qui convient bien à cette alternance entre récupération et assistance. Le capteur de couple permet lui de doser l'aide en fonction de la pression sur les pédales, jusqu'à 25 km/h.
Dans une longue montée, vous pouvez quand même finir par vider les supercondensateurs et devoir continuer sans assistance. La marque le précise elle-même, son vélo convient aux trajets urbains ou vallonnés, avec des descentes pour récupérer de l'énergie entre deux côtes.
L'Horizon pèse 18 kg et démarre à 1 990 euros, soit 700 euros de moins que le Liberté, qui est toujours au catalogue avec sa position droite et son cadre facile à enjamber. On a ici un cadre en aluminium plus sportif, une fourche rigide et la possibilité d'ajouter un porte-bagages en option. Pour l'avoir chez nous en France, il faudra compter trois mois de délai annoncé et 100 euros de livraison, sauf à aller le chercher directement à l'atelier d'Olivet, où le retrait est gratuit.
On aime bien cette idée de garder du vélo une partie des efforts produits à la force du mollet, pour se faire aider dans les passages pénibles, avec un objet de moins à brancher en rentrant du travail. Le prix de l'Horizon rend la proposition assez accessible.
Plus de 1 500 vélos
PI-POP revendique plus de 1 500 vélos sur les routes, après près de dix ans de travail sur cette technologie portée par son fondateur Adrien Lelièvre. Les propriétaires du Liberté s'en servent pour aller travailler, faire leurs courses ou se promener, et pour ceux qui rangent leur vélo dans un local sans prise électrique, ça veut donc dire qu'il n'y a plus de batterie à emporter dans l'appartement en rentrant.
Dans les témoignages publiés par la marque, Marie, dans l'Orne, raconte ses déplacements vers les marchés sur des routes légèrement vallonnées, et apprécie de récupérer l'énergie qu'elle a elle-même fournie. Yann, à Marseille, explique qu'après une mise à niveau de son vélo, il utilise peu le bouton de recharge rapide sur son parcours habituel. La marque publie aussi le retour de Xavier, qui a essayé le vélo à Orléans et souligne qu'il faut s'habituer à gérer la recharge en roulant. C'est très marketing tout ça, mais bon, ça donne des idées du potentiel du produit.
Des supercondensateurs
Sur le plat, une partie de votre effort de pédalage sert aussi à reconstituer cette réserve. Le moteur récupère également de l'énergie quand vous freinez ou descendez une pente, et les supercondensateurs se chargent au fil du parcours pour alimenter ce même moteur quand vous aurez besoin d'aide. Ces composants acceptent des charges et des décharges rapides, ce qui convient bien à cette alternance entre récupération et assistance. Le capteur de couple permet lui de doser l'aide en fonction de la pression sur les pédales, jusqu'à 25 km/h.
Dans une longue montée, vous pouvez quand même finir par vider les supercondensateurs et devoir continuer sans assistance. La marque le précise elle-même, son vélo convient aux trajets urbains ou vallonnés, avec des descentes pour récupérer de l'énergie entre deux côtes.
Un modèle plus léger
L'Horizon pèse 18 kg et démarre à 1 990 euros, soit 700 euros de moins que le Liberté, qui est toujours au catalogue avec sa position droite et son cadre facile à enjamber. On a ici un cadre en aluminium plus sportif, une fourche rigide et la possibilité d'ajouter un porte-bagages en option. Pour l'avoir chez nous en France, il faudra compter trois mois de délai annoncé et 100 euros de livraison, sauf à aller le chercher directement à l'atelier d'Olivet, où le retrait est gratuit.
On en dit quoi ?
On aime bien cette idée de garder du vélo une partie des efforts produits à la force du mollet, pour se faire aider dans les passages pénibles, avec un objet de moins à brancher en rentrant du travail. Le prix de l'Horizon rend la proposition assez accessible.