Ne plus subir les GAFAM : l'Europe veut transformer l'open source en arme économique

On en dit quoi ?



C'est quand même un virage intéressant pour l'Europe. Pendant des années, depuis des années, on râle de voir Bruxelles multiplier les régulations contre les Big Tech sans vraiment proposer d'alternative. Là, on passe à autre chose : construire plutôt que sanctionner. Le timing est bon aussi, avec les tensions géopolitiques qui rendent la souveraineté numérique moins absurde qu'avant.



Reste à voir si les moyens suivront. Une consultation, c'est bien. Des partenariats public-privé, pourquoi pas. Mais sans budget conséquent et sans simplification des marchés publics pour les acteurs open source, on risque de rester bloqués au stade des bonnes intentions. L'Europe a les développeurs, elle a l'expertise. Ce qui lui manque, c'est peut-être juste la volonté politique de jouer la carte open source à fond.