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Pourquoi Apple lance des alertes de sécurité sur certains iPhone

Par Laurence - Publié le

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Apple hausse le ton en matière de sécurité. Peut-être avez-vous déjà reçu ce type de notifications directement sur l’écran verrouillé de votre iPhone et / ou de votre iPad fonctionnant sous d’anciennes versions d’iOS, vous alertant sur des menaces actives en cours.

iPhone alerte de production


Des alertes critiques affichées sur l’écran verrouillé



Ces messages prennent la forme d’une notification logiciel critique émise par les Réglages. Apple y indique être au courant d’attaques ciblant des versions obsolètes d’iOS, y compris celle installée sur l’appareil concerné.

La firme recommande fortement d’installer une mise à jour de sécurité au plus vite pour protéger ses données. Ces alertes ne concernent pas uniquement des versions très anciennes du système, mais aussi des appareils encore sous iOS 17.0, preuve que la menace est large.

image MacRumors
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Des outils de piratage ciblant les anciennes versions d’iOS



Dans sa documentation, Apple évoque plusieurs outils utilisés par les cybercriminels, notamment des kits d’exploitation baptisés Coruna et DarkSword. Ces derniers permettent de tirer parti de failles présentes sur des versions allant d’iOS 13 jusqu’à iOS 17.2.1. Le danger est particulièrement élevé : une simple visite sur un site compromis ou un clic sur un lien malveillant peut suffire à compromettre l’appareil et exposer des données personnelles.

Pourquoi Apple lance des alertes de sécurité sur certains iPhone


Des mises à jour déjà disponibles



Pour contrer ces attaques, Apple a déployé plusieurs correctifs ces dernières semaines, notamment avec iOS 15.8.7 et iOS 16.7.15, ainsi que leurs équivalents sur iPad.

Les appareils à jour — qu’ils soient sous iOS 15, 16 ou versions plus récentes — sont déjà protégés contre ces vulnérabilités. En revanche, les utilisateurs encore sous iOS 13 ou iOS 14 doivent impérativement passer à iOS 15 pour bénéficier de ces correctifs. Apple rappelle que son système de protection Safari Safe Browsing, activé par défaut, permet également de bloquer certains sites malveillants identifiés.

Pourquoi Apple lance des alertes de sécurité sur certains iPhone


Le mode Isolement en solution de secours



Pour les utilisateurs ne pouvant pas mettre à jour leur appareil, Apple recommande d’activer le mode isolement disponible à partir d’iOS 16. Ce mode réduit drastiquement les fonctionnalités du système afin de limiter les risques d’exploitation via des contenus web malveillants.

Avec ces notifications directement affichées sur l’écran verrouillé, Apple franchit un cap dans sa stratégie de sécurité : sensibiliser de manière proactive, voire intrusive, pour pousser les utilisateurs à maintenir leurs appareils à jour face à des menaces toujours plus actives.

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