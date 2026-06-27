L'antivirus Intego ONE à -50% de réduction exceptionnellement pour la Coupe du Monde !
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
La Coupe du Monde bat son plein, l'équipe de France se dirige vers les seizièmes de finale et Intego propose à cette occasion une réduction exceptionnelle de -50% sur toutes ses offres sur une période exclusive du 18 juin au 2 juillet 2026 pour protéger tous les utilisateurs dans un contexte de vulnérabilité et de menaces accrues. À moins de 2€ par mois, jamais la sécurité numérique n'a été aussi peu chère !
La Coupe du monde 2026 est arrivée ! Alors que le tournoi a déjà commencé, de nombreux utilisateurs regardent les matchs en streaming, voyagent et se connectent à des réseaux publics. Ces pratiques installent un cadre plus vulnérable que d'habitude aux attaques informatiques car ces dernières profitent justement d'un tel contexte d'effervescence pour se développer et viser un public plus négligent qu'à l'accoutumée, ce qui rend la sécurité numérique plus importante que jamais. C'est pourquoi Intego, un éditeur d'antivirus Mac de renom, veut rendre cette sécurité plus accessible que jamais en la proposant à moitié prix pour cette période de festivités. À seulement 1,35€ par mois pour la formule Essentiel, la sécurité numérique coûte à peine deux cafés mensuels mais protège toute votre vie digitale.
Deux réalités à connaître :
Des médecins à la FFVoile en passant par les ministères de l'Intérieur à celui de l'Économie, le nombre de cyberattaques en 2025 a prouvé que personne n'est intouchable. Récemment, c'est l'agence qui gère les titres, cartes grises et permis de conduire (l'ANTS) qui s'est fait piratée. Pour vous, cela se traduit par une multiplication des tentatives de phishing et de ransomwares de plus en plus sophistiqués, au point que les cyberattaques sont devenues un enjeu d’État dont la sensibilisation de la population est maintenant une de ses priorités. Si le nombre de menaces en hausse est donc une première réalité, une deuxième réalité est que les Mac sont maintenant tous vulnérables aux virus et aux ransomwares.
Pour vous aider à naviguer parmi les innombrables offres, Mac4Ever analyse et compare rigoureusement les solutions les plus performantes du marché afin de vous garantir une protection sur mesure.
Pour avoir ainsi testé les principaux antivirus sur Mac, notre choix s'est porté sur Intego ONE, développé par Intego. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce logiciel a été développé exclusivement pour l'architecture Apple. Résultat : une efficacité redoutable contre tous les types de malwares, alliée à une ergonomie exemplaire. C'est simple, sa fluidité est telle qu'on en oublierait presque sa présence, ce qui en fait, selon nos tests, le meilleur bouclier actuel pour votre Mac.
Bonne nouvelle ! Toute la gamme Intego est actuellement en promotion à -50 %.
Intego, qui vient donc de lancer sa toute nouvelle application Intego ONE, propose différentes formules selon que vous souhaitiez une protection ciblée ou une suite complète (incluant nettoyage système et VPN). Le point commun entre toutes ces offres ? Elles intègrent toutes sans exception un antivirus et un pare-feu. Vous avez donc la liberté de moduler vos options sans jamais faire de compromis sur la sécurité de base de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, la solution de base, se compose de :
C’est le rempart indispensable contre une menace qui ne cesse de se diversifier sur macOS : qu'il s'agisse de virus, de chevaux de Troie, de spywares, de ransomwares ou de publicités intrusives (adwares). Pour aller plus loin, son pare-feu bidirectionnel agit comme une véritable tour de contrôle : il bloque non seulement les tentatives d'intrusion extérieures, mais surveille aussi vos propres applications pour empêcher toute fuite de vos données personnelles vers l'extérieur.
Intego ONE Avancé ajoute à cela un nettoyeur de fichiers qui supprime les fichiers inutiles, détecte les documents volumineux pour vous aider à les trier et surveille l'occupation de la mémoire et du processeur pour optimiser leurs performances.
Enfin, Intego ONE Total reprend toutes les fonctions précédentes et les complète avec un VPN qui vient parachever le triptyque unique de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. L'antivirus protège des menaces locales, le pare-feu bloque les menaces réseau tandis que le VPN sécurise les connexions que vous autorisez à passer outre le pare-feu.
Choisissez la formule qui colle à vos usages. Si vous cherchez avant tout une protection robuste sans fioritures, commencez par Intego ONE. C'est une excellente base qui ne vous engage à rien : vous pourrez très facilement mettre à niveau votre abonnement vers les outils de performance ou de confidentialité plus tard.
Vous hésitez encore ? Si vous voulez comparer les performances d'Intego face aux géants du secteur comme Norton, McAfee ou Avast, jetez un œil à notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous avons passé au crible les forces et faiblesses de chaque logiciel pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à votre profil d'utilisateur.
Un contexte propice aux pirates
La Coupe du monde 2026 est arrivée ! Alors que le tournoi a déjà commencé, de nombreux utilisateurs regardent les matchs en streaming, voyagent et se connectent à des réseaux publics. Ces pratiques installent un cadre plus vulnérable que d'habitude aux attaques informatiques car ces dernières profitent justement d'un tel contexte d'effervescence pour se développer et viser un public plus négligent qu'à l'accoutumée, ce qui rend la sécurité numérique plus importante que jamais. C'est pourquoi Intego, un éditeur d'antivirus Mac de renom, veut rendre cette sécurité plus accessible que jamais en la proposant à moitié prix pour cette période de festivités. À seulement 1,35€ par mois pour la formule Essentiel, la sécurité numérique coûte à peine deux cafés mensuels mais protège toute votre vie digitale.
Pourquoi un antivirus sur Mac ?
Deux réalités à connaître :
- L'explosion du risque cyber : dans un monde 100% numérique, vos données sont devenues la cible prioritaire
- La fin du mythe de l'invulnérabilité : Apple n'est plus épargné par les virus et les malwares.
Des médecins à la FFVoile en passant par les ministères de l'Intérieur à celui de l'Économie, le nombre de cyberattaques en 2025 a prouvé que personne n'est intouchable. Récemment, c'est l'agence qui gère les titres, cartes grises et permis de conduire (l'ANTS) qui s'est fait piratée. Pour vous, cela se traduit par une multiplication des tentatives de phishing et de ransomwares de plus en plus sophistiqués, au point que les cyberattaques sont devenues un enjeu d’État dont la sensibilisation de la population est maintenant une de ses priorités. Si le nombre de menaces en hausse est donc une première réalité, une deuxième réalité est que les Mac sont maintenant tous vulnérables aux virus et aux ransomwares.
Pour vous aider à naviguer parmi les innombrables offres, Mac4Ever analyse et compare rigoureusement les solutions les plus performantes du marché afin de vous garantir une protection sur mesure.
Intego ONE, le meilleur antivirus sur Mac
Pour avoir ainsi testé les principaux antivirus sur Mac, notre choix s'est porté sur Intego ONE, développé par Intego. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce logiciel a été développé exclusivement pour l'architecture Apple. Résultat : une efficacité redoutable contre tous les types de malwares, alliée à une ergonomie exemplaire. C'est simple, sa fluidité est telle qu'on en oublierait presque sa présence, ce qui en fait, selon nos tests, le meilleur bouclier actuel pour votre Mac.
Bonne nouvelle ! Toute la gamme Intego est actuellement en promotion à -50 %.
Les solutions Intego expliquées
Intego, qui vient donc de lancer sa toute nouvelle application Intego ONE, propose différentes formules selon que vous souhaitiez une protection ciblée ou une suite complète (incluant nettoyage système et VPN). Le point commun entre toutes ces offres ? Elles intègrent toutes sans exception un antivirus et un pare-feu. Vous avez donc la liberté de moduler vos options sans jamais faire de compromis sur la sécurité de base de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, la solution de base, se compose de :
- Un antivirus
- Un pare-feu
C’est le rempart indispensable contre une menace qui ne cesse de se diversifier sur macOS : qu'il s'agisse de virus, de chevaux de Troie, de spywares, de ransomwares ou de publicités intrusives (adwares). Pour aller plus loin, son pare-feu bidirectionnel agit comme une véritable tour de contrôle : il bloque non seulement les tentatives d'intrusion extérieures, mais surveille aussi vos propres applications pour empêcher toute fuite de vos données personnelles vers l'extérieur.
Intego ONE Avancé ajoute à cela un nettoyeur de fichiers qui supprime les fichiers inutiles, détecte les documents volumineux pour vous aider à les trier et surveille l'occupation de la mémoire et du processeur pour optimiser leurs performances.
Enfin, Intego ONE Total reprend toutes les fonctions précédentes et les complète avec un VPN qui vient parachever le triptyque unique de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. L'antivirus protège des menaces locales, le pare-feu bloque les menaces réseau tandis que le VPN sécurise les connexions que vous autorisez à passer outre le pare-feu.
Le test
Comment choisir son antivirus ?
Choisissez la formule qui colle à vos usages. Si vous cherchez avant tout une protection robuste sans fioritures, commencez par Intego ONE. C'est une excellente base qui ne vous engage à rien : vous pourrez très facilement mettre à niveau votre abonnement vers les outils de performance ou de confidentialité plus tard.
Quelles sont les autres offres ?
Vous hésitez encore ? Si vous voulez comparer les performances d'Intego face aux géants du secteur comme Norton, McAfee ou Avast, jetez un œil à notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous avons passé au crible les forces et faiblesses de chaque logiciel pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à votre profil d'utilisateur.
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