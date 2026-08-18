Apple corrige près de 30 failles dans iOS, iPadOS et macOS, dont 9 découvertes avec l’IA
Par Laurence - Publié le
Les mises à jour iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 et macOS Tahoe 26.6.2 publiées hier par Apple sont finalement bien plus importantes que leurs maigres notes de version pouvaient le laisser penser. Elles corrigent près de 30 vulnérabilités, dont une majorité concerne WebKit. Plus intéressant encore, neuf failles ont été découvertes grâce à Codex Security d’OpenAI, illustrant le rôle croissant de l’IA dans la recherche de bugs.
Apple a été particulièrement succincte au moment de publier ses nouvelles mises à jour, se contentant d’évoquer des correctifs de sécurité. Le document technique désormais disponible permet d’en mesurer davantage l’importance : 29 vulnérabilités référencées par des identifiants CVE ont été corrigées.
Les problèmes touchent plusieurs composants essentiels des systèmes d’Apple. Une faille liée à l’audio pouvait notamment permettre à une application d’accéder à certaines informations sensibles. Une autre, concernant le traitement des images, pouvait conduire à l’exécution de code arbitraire.
Apple a également corrigé trois vulnérabilités affectant le kernel, autrement dit le cœur du système d’exploitation. Sur iOS, un problème supplémentaire concernait la téléphonie. Dans certaines conditions, un attaquant disposant d’une position privilégiée sur le réseau pouvait contourner l’authentification IPSec et intercepter du trafic.
WebKit concentre à lui seul l’essentiel des correctifs. Sur les 29 CVE détaillées par Cupertino, 21 concernent le moteur de rendu utilisé notamment par Safari. Les vulnérabilités identifiées pouvaient entraîner différents problèmes, parmi lesquels des corruptions de mémoire ou des plantages du navigateur.
La bonne nouvelle est qu’Apple n’indique pour le moment aucune exploitation connue de ces failles dans le cadre d’attaques réelles. Leur publication change toutefois la situation : leurs caractéristiques étant désormais documentées, des pirates peuvent chercher à développer des méthodes permettant de cibler les appareils qui n’ont pas encore été mis à jour.
Un autre détail mérite particulièrement l’attention. Neuf vulnérabilités sont attribuées à Codex Security d’OpenAI, un outil utilisant l’intelligence artificielle pour analyser du code et rechercher des problèmes de sécurité.
Apple enchaîne d’ailleurs les correctifs à un rythme particulièrement soutenu : il s’agit de sa troisième publication de sécurité en seulement trois semaines. L’utilisation croissante d’outils d’analyse basés sur l’IA pourrait contribuer à cette accélération en permettant d’identifier beaucoup plus rapidement certaines vulnérabilités. Plusieurs de ces correctifs avaient déjà été intégrés aux versions bêta d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate, avant d’être rétroportés vers les systèmes actuellement disponibles.
Apple n’oublie pas complètement les appareils incapables de passer à iOS 26. iOS 18.7.10 et iPadOS 18.7.10 ont également été publiés afin de leur apporter des correctifs de sécurité. La situation est différente sur Mac : aucune nouvelle version de macOS Sequoia ou Sonoma n’accompagne pour le moment macOS Tahoe 26.6.2 pour les machines incompatibles avec Tahoe.
Même si aucune des vulnérabilités annoncées n’aurait encore été exploitée, mieux vaut donc ne pas trop attendre avant de mettre ses appareils à jour. Mais l’autre enseignement est peut-être ailleurs. Avec neuf failles découvertes par Codex Security, l’IA ne sert plus seulement à écrire du code : elle devient aussi un outil particulièrement efficace pour en chercher les faiblesses.
PRÈS DE 30 FAILLES CORRIGÉES
Apple a été particulièrement succincte au moment de publier ses nouvelles mises à jour, se contentant d’évoquer des correctifs de sécurité. Le document technique désormais disponible permet d’en mesurer davantage l’importance : 29 vulnérabilités référencées par des identifiants CVE ont été corrigées.
Les problèmes touchent plusieurs composants essentiels des systèmes d’Apple. Une faille liée à l’audio pouvait notamment permettre à une application d’accéder à certaines informations sensibles. Une autre, concernant le traitement des images, pouvait conduire à l’exécution de code arbitraire.
Apple a également corrigé trois vulnérabilités affectant le kernel, autrement dit le cœur du système d’exploitation. Sur iOS, un problème supplémentaire concernait la téléphonie. Dans certaines conditions, un attaquant disposant d’une position privilégiée sur le réseau pouvait contourner l’authentification IPSec et intercepter du trafic.
WEBKIT PARTICULIÈREMENT CONCERNÉ
WebKit concentre à lui seul l’essentiel des correctifs. Sur les 29 CVE détaillées par Cupertino, 21 concernent le moteur de rendu utilisé notamment par Safari. Les vulnérabilités identifiées pouvaient entraîner différents problèmes, parmi lesquels des corruptions de mémoire ou des plantages du navigateur.
La bonne nouvelle est qu’Apple n’indique pour le moment aucune exploitation connue de ces failles dans le cadre d’attaques réelles. Leur publication change toutefois la situation : leurs caractéristiques étant désormais documentées, des pirates peuvent chercher à développer des méthodes permettant de cibler les appareils qui n’ont pas encore été mis à jour.
CODEX SECURITY D’OPENAI TROUVE NEUF FAILLES
Un autre détail mérite particulièrement l’attention. Neuf vulnérabilités sont attribuées à Codex Security d’OpenAI, un outil utilisant l’intelligence artificielle pour analyser du code et rechercher des problèmes de sécurité.
Apple enchaîne d’ailleurs les correctifs à un rythme particulièrement soutenu : il s’agit de sa troisième publication de sécurité en seulement trois semaines. L’utilisation croissante d’outils d’analyse basés sur l’IA pourrait contribuer à cette accélération en permettant d’identifier beaucoup plus rapidement certaines vulnérabilités. Plusieurs de ces correctifs avaient déjà été intégrés aux versions bêta d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate, avant d’être rétroportés vers les systèmes actuellement disponibles.
LES ANCIENS IPHONE ÉGALEMENT MIS À JOUR
Apple n’oublie pas complètement les appareils incapables de passer à iOS 26. iOS 18.7.10 et iPadOS 18.7.10 ont également été publiés afin de leur apporter des correctifs de sécurité. La situation est différente sur Mac : aucune nouvelle version de macOS Sequoia ou Sonoma n’accompagne pour le moment macOS Tahoe 26.6.2 pour les machines incompatibles avec Tahoe.
Qu’en penser ?
Même si aucune des vulnérabilités annoncées n’aurait encore été exploitée, mieux vaut donc ne pas trop attendre avant de mettre ses appareils à jour. Mais l’autre enseignement est peut-être ailleurs. Avec neuf failles découvertes par Codex Security, l’IA ne sert plus seulement à écrire du code : elle devient aussi un outil particulièrement efficace pour en chercher les faiblesses.