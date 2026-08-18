Apple corrige près de 30 failles dans iOS, iPadOS et macOS, dont 9 découvertes avec l’IA

PRÈS DE 30 FAILLES CORRIGÉES

WEBKIT PARTICULIÈREMENT CONCERNÉ

CODEX SECURITY D’OPENAI TROUVE NEUF FAILLES

LES ANCIENS IPHONE ÉGALEMENT MIS À JOUR

Qu’en penser ?



Même si aucune des vulnérabilités annoncées n’aurait encore été exploitée, mieux vaut donc ne pas trop attendre avant de mettre ses appareils à jour. Mais l’autre enseignement est peut-être ailleurs. Avec neuf failles découvertes par Codex Security, l’IA ne sert plus seulement à écrire du code : elle devient aussi un outil particulièrement efficace pour en chercher les faiblesses.

Apple a été particulièrement succincte au moment de publier ses nouvelles mises à jour, se contentant d’évoquer des correctifs de sécurité. Le document technique désormais disponible permet d’en mesurer davantage l’importance :Les problèmes touchent. Une faille liée à l’audio pouvait notamment permettre à une application d’accéder à certaines informations sensibles. Une autre, concernant le traitement des images, pouvait conduire à l’exécution de code arbitraire.Apple a également corrigé, autrement dit le cœur du système d’exploitation. Sur iOS, un problème supplémentaire concernait la téléphonie. Dans certaines conditions, un attaquant disposant d’une position privilégiée sur le réseau pouvait contourner l’authentification IPSec et intercepter du trafic.Sur les 29 CVE détaillées par Cupertino, 21 concernent le moteur de rendu utilisé notamment par Safari. Les vulnérabilités identifiées pouvaient entraîner différents problèmes, parmi lesquels des corruptions de mémoire ou des plantages du navigateur.La bonne nouvelle est qu’. Leur publication change toutefois la situation : leurs caractéristiques étant désormais documentées, des pirates peuvent chercher à développer des méthodes permettant de cibler les appareils qui n’ont pas encore été mis à jour.Un autre détail mérite particulièrement l’attention., un outil utilisant l’intelligence artificielle pour analyser du code et rechercher des problèmes de sécurité.Apple enchaîne d’ailleurs les correctifs à un rythme particulièrement soutenu : il s’agit de sa troisième publication de sécurité en seulement trois semaines. L’utilisation croissante d’outils d’analyse basés sur l’IA pourrait contribuer à cette accélération en permettant d’identifier beaucoup plus rapidement certaines vulnérabilités., avant d’être rétroportés vers les systèmes actuellement disponibles.. La situation est différente sur Mac : aucune nouvelle version de macOS Sequoia ou Sonoma n’accompagne pour le moment macOS Tahoe 26.6.2 pour les machines incompatibles avec Tahoe.