Cyberattaques contre l’État : unité spéciale, IA, bug bounty… quelles mesures vont être prises ?

Qu’en penser ?



Les annonces vont clairement dans le bon sens, mais certaines mesures interrogent par leur caractère tardif. Généraliser la double authentification en 2026 dans une administration manipulant des données fiscales particulièrement sensibles paraît davantage relever d’un minimum indispensable que d’une véritable révolution.



L’IA, les bug bounty et la nouvelle unité de l’ANSSI pourraient permettre de détecter et de traiter les failles plus rapidement. Mais après plusieurs fuites successives, le principal défi sera surtout de remettre à niveau des systèmes de l’État dont le gouvernement reconnaît lui-même aujourd’hui les faiblesses.