Offre de rentrée : -50% sur le meilleur antivirus Mac Intego ONE Total
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Vous avez acheté un nouveau Mac pour la rentrée ? Ou bien c'est simplement le moment de mettre à jour ses logiciels ? Ça tombe bien, Intego fait coup double en lançant une nouvelle application iPhone avec antivirus et VPN sécurisé, et en offrant 50% de réduction sur l'offre Intego ONE Total avec laquelle vient cette nouvelle application. C'est le moment de protéger votre Mac et votre iPhone de toutes les cybermenaces qui le guettent.
Deux réalités à connaître :
Des médecins à la FFVoile en passant par les ministères de l'Intérieur à celui de l'Économie, le nombre de cyberattaques en 2025 a prouvé que personne n'est intouchable. Récemment, c'est l'agence qui gère les titres, cartes grises et permis de conduire (l'ANTS) qui s'est fait piratée. Pour vous, cela se traduit par une multiplication des tentatives de phishing et de ransomwares de plus en plus sophistiqués, au point que les cyberattaques sont devenues un enjeu d’État dont la sensibilisation de la population est maintenant une de ses priorités. Si le nombre de menaces en hausse est donc une première réalité, une deuxième réalité est que les Mac sont maintenant tous vulnérables aux virus et aux ransomwares.
Pour vous aider à naviguer parmi les innombrables offres, Mac4Ever analyse et compare rigoureusement les solutions les plus performantes du marché afin de vous garantir une protection sur mesure.
Pour avoir ainsi testé les principaux antivirus sur Mac, notre choix s'est porté sur Intego ONE, développé par Intego. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce logiciel a été développé exclusivement pour l'architecture Apple. Résultat : une efficacité redoutable contre tous les types de malwares, alliée à une ergonomie exemplaire. C'est simple, sa fluidité est telle qu'on en oublierait presque sa présence, ce qui en fait, selon nos tests, le meilleur bouclier actuel pour votre Mac.
Bonne nouvelle ! Intego ONE Essentiel est actuellement en promotion à -25 % et Intego ONE Total à -50%.
Intego assure la confidentialité de vos échanges sur les réseaux Wi-Fi vulnérables, évalue la sécurité de votre connexion et signale les fonctions de protection natives de l’iPhone qui sont désactivées. Bien sûr, Apple intègre des dispositifs de sécurité robustes à chaque iPhone et Intego ne les remplace pas : il complète simplement les aspects négligés par la marque. L’application garantit :
Intego ONE pour iPhone s'assure également que les sécurités suivantes sont bien mises en place :
Si un problème nécessite votre attention, Intego vous explique ce qu’il a détecté et les mesures à prendre.
Attention, cette nouvelle application n'est incluse sans surcoût que dans la version Intego ONE Total, c'est pourquoi Intego brade cette offre à -50% pour son lancement.
Intego propose différentes formules selon que vous souhaitiez une protection ciblée ou une suite complète (incluant nettoyage système et VPN). Le point commun entre toutes ces offres ? Elles intègrent toutes sans exception un antivirus et un pare-feu. Vous avez donc la liberté de moduler vos options sans jamais faire de compromis sur la sécurité de base de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, la solution de base, se compose de :
C’est le rempart indispensable contre une menace qui ne cesse de se diversifier sur macOS : qu'il s'agisse de virus, de chevaux de Troie, de spywares, de ransomwares ou de publicités intrusives (adwares). Pour aller plus loin, son pare-feu bidirectionnel agit comme une véritable tour de contrôle : il bloque non seulement les tentatives d'intrusion extérieures, mais surveille aussi vos propres applications pour empêcher toute fuite de vos données personnelles vers l'extérieur.
Intego ONE Avancé ajoute à cela un nettoyeur de fichiers qui supprime les fichiers inutiles, détecte les documents volumineux pour vous aider à les trier et surveille l'occupation de la mémoire et du processeur pour optimiser leurs performances.
Enfin, Intego ONE Total reprend toutes les fonctions précédentes et les complète avec un VPN qui vient parachever le triptyque unique de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. L'antivirus protège des menaces locales, le pare-feu bloque les menaces réseau tandis que le VPN sécurise les connexions que vous autorisez à passer outre le pare-feu. Et Intego ajoute donc depuis la rentrée cette nouvelle application de sécurité et de VPN pour iPhone dont nous venons de parler, bradée à -50%.
Choisissez la formule qui colle à vos usages. Si vous cherchez avant tout une protection robuste sans fioritures, commencez par Intego ONE. C'est une excellente base qui ne vous engage à rien : vous pourrez très facilement mettre à niveau votre abonnement vers les outils de performance ou de confidentialité plus tard.
Vous hésitez encore ? Si vous voulez comparer les performances d'Intego face aux géants du secteur comme Norton, McAfee ou Avast, jetez un œil à notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous avons passé au crible les forces et faiblesses de chaque logiciel pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à votre profil d'utilisateur.
Pourquoi un antivirus sur Mac ?
Deux réalités à connaître :
- L'explosion du risque cyber : dans un monde 100% numérique, vos données sont devenues la cible prioritaire
- La fin du mythe de l'invulnérabilité : Apple n'est plus épargné par les virus et les malwares.
Des médecins à la FFVoile en passant par les ministères de l'Intérieur à celui de l'Économie, le nombre de cyberattaques en 2025 a prouvé que personne n'est intouchable. Récemment, c'est l'agence qui gère les titres, cartes grises et permis de conduire (l'ANTS) qui s'est fait piratée. Pour vous, cela se traduit par une multiplication des tentatives de phishing et de ransomwares de plus en plus sophistiqués, au point que les cyberattaques sont devenues un enjeu d’État dont la sensibilisation de la population est maintenant une de ses priorités. Si le nombre de menaces en hausse est donc une première réalité, une deuxième réalité est que les Mac sont maintenant tous vulnérables aux virus et aux ransomwares.
Pour vous aider à naviguer parmi les innombrables offres, Mac4Ever analyse et compare rigoureusement les solutions les plus performantes du marché afin de vous garantir une protection sur mesure.
Intego ONE, le meilleur antivirus sur Mac
Pour avoir ainsi testé les principaux antivirus sur Mac, notre choix s'est porté sur Intego ONE, développé par Intego. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce logiciel a été développé exclusivement pour l'architecture Apple. Résultat : une efficacité redoutable contre tous les types de malwares, alliée à une ergonomie exemplaire. C'est simple, sa fluidité est telle qu'on en oublierait presque sa présence, ce qui en fait, selon nos tests, le meilleur bouclier actuel pour votre Mac.
Bonne nouvelle ! Intego ONE Essentiel est actuellement en promotion à -25 % et Intego ONE Total à -50%.
Intego : VPN et sécurité Wifi - la nouvelle application iPhone de cybersécurité
Intego assure la confidentialité de vos échanges sur les réseaux Wi-Fi vulnérables, évalue la sécurité de votre connexion et signale les fonctions de protection natives de l’iPhone qui sont désactivées. Bien sûr, Apple intègre des dispositifs de sécurité robustes à chaque iPhone et Intego ne les remplace pas : il complète simplement les aspects négligés par la marque. L’application garantit :
- Une connexion privée, où que vous soyez : le Wi-Fi des cafés et des hôtels n’est pas privé. Activez Intego VPN et vos activités en ligne ne concerneront plus que vous. Votre localisation reste masquée et nous ne conservons aucune trace des sites que vous consultez. Un simple geste pour vous connecter, un simple geste pour vous déconnecter.
- Un contrôle complet des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté : lancez un contrôle rapide avant d’ouvrir votre app bancaire depuis un réseau que vous ne connaissez pas. Intego vous indique les performances du réseau Wi-Fi et vous signale les problèmes éventuels. En dix secondes, vous savez à quoi vous en tenir.
- Un monitoring des protections existantes : votre iPhone intègre de bonnes protections, mais certaines nécessitent une activation manuelle et la plupart des utilisateurs ne les ont jamais consultées.
Intego ONE pour iPhone s'assure également que les sécurités suivantes sont bien mises en place :
- Votre iPhone est-il verrouillé par un code d’accès ?
- Face ID ou Touch ID est-il activé ?
- Les apps sont-elles autorisées à suivre vos activités ?
- Utilisez-vous la dernière version du logiciel disponible pour votre appareil ?
- Des modifications susceptibles de contourner les mesures de protection d’Apple ont-elles été apportées ?
- Un enregistrement de votre écran est-il en cours ?
Si un problème nécessite votre attention, Intego vous explique ce qu’il a détecté et les mesures à prendre.
Attention, cette nouvelle application n'est incluse sans surcoût que dans la version Intego ONE Total, c'est pourquoi Intego brade cette offre à -50% pour son lancement.
Les solutions Intego expliquées
Intego propose différentes formules selon que vous souhaitiez une protection ciblée ou une suite complète (incluant nettoyage système et VPN). Le point commun entre toutes ces offres ? Elles intègrent toutes sans exception un antivirus et un pare-feu. Vous avez donc la liberté de moduler vos options sans jamais faire de compromis sur la sécurité de base de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, la solution de base, se compose de :
- Un antivirus
- Un pare-feu
C’est le rempart indispensable contre une menace qui ne cesse de se diversifier sur macOS : qu'il s'agisse de virus, de chevaux de Troie, de spywares, de ransomwares ou de publicités intrusives (adwares). Pour aller plus loin, son pare-feu bidirectionnel agit comme une véritable tour de contrôle : il bloque non seulement les tentatives d'intrusion extérieures, mais surveille aussi vos propres applications pour empêcher toute fuite de vos données personnelles vers l'extérieur.
Intego ONE Avancé ajoute à cela un nettoyeur de fichiers qui supprime les fichiers inutiles, détecte les documents volumineux pour vous aider à les trier et surveille l'occupation de la mémoire et du processeur pour optimiser leurs performances.
Enfin, Intego ONE Total reprend toutes les fonctions précédentes et les complète avec un VPN qui vient parachever le triptyque unique de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. L'antivirus protège des menaces locales, le pare-feu bloque les menaces réseau tandis que le VPN sécurise les connexions que vous autorisez à passer outre le pare-feu. Et Intego ajoute donc depuis la rentrée cette nouvelle application de sécurité et de VPN pour iPhone dont nous venons de parler, bradée à -50%.
Le test
Comment choisir son antivirus ?
Choisissez la formule qui colle à vos usages. Si vous cherchez avant tout une protection robuste sans fioritures, commencez par Intego ONE. C'est une excellente base qui ne vous engage à rien : vous pourrez très facilement mettre à niveau votre abonnement vers les outils de performance ou de confidentialité plus tard.
Quelles sont les autres offres ?
Vous hésitez encore ? Si vous voulez comparer les performances d'Intego face aux géants du secteur comme Norton, McAfee ou Avast, jetez un œil à notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous avons passé au crible les forces et faiblesses de chaque logiciel pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à votre profil d'utilisateur.
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