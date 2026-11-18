Piratage chez La Poste : les adresses de 22 millions de Français volées
Par Vincent Lautier - Publié le
Des pirates ont volé les noms et les adresses postales de 22 millions de Français en s'attaquant à Maileva, une filiale de La Poste qui imprime et envoie le courrier de milliers d'entreprises. Le parquet de Paris a confié l'enquête à la brigade cyber et la CNIL a été prévenue. Aucune coordonnée bancaire ne serait concernée, mais certains courriers ont pu être lus.
Maileva ne vous dit sans doute rien. Cette filiale de Docaposte, la branche numérique du groupe La Poste, travaille dans l'ombre pour des milliers d'entreprises qui lui confient leurs documents : elle les imprime, les met sous pli et les poste à leur place, plus de 180 millions de courriers par an, pour environ 70 000 utilisateurs. Parmi ses clients, on trouve des hôpitaux, des bailleurs sociaux, des laboratoires d'analyses et des réseaux de transports urbains. Autant dire que les documents qui transitent par ses serveurs sont rarement anodins, et les pirates qui s'y sont invités à la mi-septembre l'avaient visiblement bien compris.
Les pirates sont repartis avec une base de 39 millions de références de courriers, soit 22 millions de destinataires une fois les doublons retirés. On y trouve des noms, des prénoms et des adresses postales, mais aucun IBAN selon La Poste, qui se veut rassurante. Le problème, c'est que certains documents en disaient beaucoup plus long. Des lettres de relance envoyées pour l'hôpital Foch contenaient des numéros de facture et des montants à payer, d'autres des dates de soins, et un bailleur social aurait vu remonter des courriers vieux de dix ans. Selon la nature du pli, des informations sur votre santé ou vos dettes ont donc pu être consultées.
Côté chronologie, il y a de quoi tiquer. L'attaque remonte à la mi-septembre, et Maileva avait alors coupé sa plateforme pendant six jours par précaution, en évoquant de simples tentatives d'accès destinées à expédier de faux courriers. Il a fallu attendre la mi-novembre, et les révélations du site spécialisé Cyberattaque.org, pour que l'incident soit reconnu comme une exfiltration massive de données. Une plainte a été déposée, et le parquet de Paris a saisi la brigade de lutte contre la cybercriminalité pour atteinte à un système de traitement automatisé de données. Personne n'a revendiqué l'attaque, et le fichier n'a pas été repéré à la vente. Quant aux victimes, elles seront prévenues par les entreprises clientes de Maileva, au compte-gouttes.
Le vrai danger n'est pas tant la fuite elle-même que ce qu'elle permet. Avec un nom, une adresse et une vraie facture sous les yeux, un escroc peut fabriquer un courrier papier parfaitement crédible, et La Poste met elle-même en garde contre ce type d'arnaque. Du coup, méfiez-vous de tout pli ou message inattendu qui réclame un paiement ou une vérification d'identité, même avec des références exactes. Et on peut quand même regretter ces deux mois passés à minimiser l'affaire : entre les données de santé et la taille du fichier, cette fuite est une des plus grosses jamais vues en France.
Maileva, la filiale piratée
Maileva ne vous dit sans doute rien. Cette filiale de Docaposte, la branche numérique du groupe La Poste, travaille dans l'ombre pour des milliers d'entreprises qui lui confient leurs documents : elle les imprime, les met sous pli et les poste à leur place, plus de 180 millions de courriers par an, pour environ 70 000 utilisateurs. Parmi ses clients, on trouve des hôpitaux, des bailleurs sociaux, des laboratoires d'analyses et des réseaux de transports urbains. Autant dire que les documents qui transitent par ses serveurs sont rarement anodins, et les pirates qui s'y sont invités à la mi-septembre l'avaient visiblement bien compris.
Mais qu'est-ce qui a fuité en vrai ?
Les pirates sont repartis avec une base de 39 millions de références de courriers, soit 22 millions de destinataires une fois les doublons retirés. On y trouve des noms, des prénoms et des adresses postales, mais aucun IBAN selon La Poste, qui se veut rassurante. Le problème, c'est que certains documents en disaient beaucoup plus long. Des lettres de relance envoyées pour l'hôpital Foch contenaient des numéros de facture et des montants à payer, d'autres des dates de soins, et un bailleur social aurait vu remonter des courriers vieux de dix ans. Selon la nature du pli, des informations sur votre santé ou vos dettes ont donc pu être consultées.
Deux mois de silence
Côté chronologie, il y a de quoi tiquer. L'attaque remonte à la mi-septembre, et Maileva avait alors coupé sa plateforme pendant six jours par précaution, en évoquant de simples tentatives d'accès destinées à expédier de faux courriers. Il a fallu attendre la mi-novembre, et les révélations du site spécialisé Cyberattaque.org, pour que l'incident soit reconnu comme une exfiltration massive de données. Une plainte a été déposée, et le parquet de Paris a saisi la brigade de lutte contre la cybercriminalité pour atteinte à un système de traitement automatisé de données. Personne n'a revendiqué l'attaque, et le fichier n'a pas été repéré à la vente. Quant aux victimes, elles seront prévenues par les entreprises clientes de Maileva, au compte-gouttes.
On en dit quoi ?
Le vrai danger n'est pas tant la fuite elle-même que ce qu'elle permet. Avec un nom, une adresse et une vraie facture sous les yeux, un escroc peut fabriquer un courrier papier parfaitement crédible, et La Poste met elle-même en garde contre ce type d'arnaque. Du coup, méfiez-vous de tout pli ou message inattendu qui réclame un paiement ou une vérification d'identité, même avec des références exactes. Et on peut quand même regretter ces deux mois passés à minimiser l'affaire : entre les données de santé et la taille du fichier, cette fuite est une des plus grosses jamais vues en France.