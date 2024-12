Un événement marquant dans un lieu emblématique

Rencontre avec la communauté locale

The King’s Trust

Un concert exclusif avec RAYE

Nous avons été honorés d'accueillir Sa Majesté le Roi Charles à Apple Battersea - notre maison au Royaume-Uni - et nous sommes fiers de soutenir The King's Trust dans son travail vital d'éducation et d'autonomisation des jeunes. Nous attendons avec impatience notre croissance continue ici, en nous appuyant sur plus de 40 ans d'histoire au Royaume-Uni. Tim Cook

La centrale électrique de-devenue en 2023 le siège d’Apple au Royaume-Uni- a accueilli des employés d’Apple de tout le pays pour cette occasion spéciale. LesSt. George, située à proximité, ont également contribué avec des dessins sur iPad. Ces créations ont été, qui normalement affichent l’animation de Wallace et Gromit IL faut dire qu'il accueillait un royaleinvité, le Roia échangé avec des employés d’Apple et des participants aux programmes éducatifs soutenus par son fonds,Ces initiatives visent à offrir aux jeunes. Le Roi s’est également entretenu avec des artistes britanniques, illustrant le rôle central de la créativité dans les collaborations entre Apple et la culture locale.. Cette visite reflète l’engagement d’Apple à soutenir les initiatives éducatives et culturelles tout en renforçant ses liens avec la communauté locale et le Royaume-Uni. Le rôle du roi Charles dans la promotion de l’éducation et de l’innovation a également été souligné lors de cet événement mémorable.